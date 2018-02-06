МГТС прекратила подключать абонентов к интернету с низкой скоростью

МГТС

перестроила сетку тарифов на проводной интернет Екатерина Кузьмина / Ведомости

«Дочка» МТС – МГТС – перестроила сетку тарифов на проводной интернет, отказавшись от доступа на скорости ниже 100 Мбит/с. Это следует из новой тарифной сетки, опубликованной оператором. Теперь самое дешевое подключение (на скорости 100 Мбит/с) стоит 450 руб. в месяц. Далее следуют 200 Мбит/с, 300 Мбит/с, 500 Мбит/с (490 руб., 800 руб., 1600 руб. в месяц соответственно).

До сих пор по самому низкому тарифу МГТС предоставляла доступ на скорости 60 Мбит/с за 360 руб. в месяц. Он не пользовался популярностью — в IV квартале 2017 г. на него пришлось менее 10% подключений к интернету МГТС, утверждает представитель компании Татьяна Мартьянова. В то же время в 2017 г. 65% абонентов проводного интернета, уже подключенных к МГТС, выходили в интернет на скорости от 100 Мбит/с, рассказывает она. По словам Мартьяновой, в новых подключениях доля тарифов со скоростью от 100 Мбит/с составила более 80%.

По оценке «ТМТ консалтинга», в III квартале 2017 г. МГТС занимала 1-е место в Москве по количеству абонентов проводного интернета. Их было чуть более 1,4 млн (+7% к III кварталу 2016 г.). При этом количество абонентов всех московских провайдеров составило чуть более 4,3 млн – за год оно увеличилось лишь на 2%. В Москве проникновение интернета в квартиры превышает 90%, в этих условиях прирост базы подписчиков того или иного провайдера идет за счет перетока чужих абонентов, рассуждает аналитик «ТМТ консалтинга» Ирина Якименко. Операторы пытаются наращивать доходы — логично, что при этом из тарифных сеток вымываются низкие тарифы с небольшой скоростью, отмечает она.

О скрытом повышении тарифов речи не идет, утверждает Мартьянова. По ее словам, хотя сейчас стоимость самого дешевого подключения повысилась, удельная стоимость услуг снижается. Удельная стоимость доступа на скорости 60 Мбит/с составляла 6 руб. за 1 Мбит/с, на тарифе со скоростью 100 Мбит/с она составляет 4,5 руб., приводит она пример. По словам Мартьяновой, более 65% абонентов пользуется пакетами услуг, что позволяет сэкономить на оплате интернета.

И Якименко, и Мартьянова сходятся в том, что потребность абонентов в высоких скоростях растет. В 2017 г. пользователи проводного интернета МГТС скачали на 40% больше данных, чем годом ранее, говорит Мартьянова. Росту потребления трафика способствует растущая популярность онлайн-видео, а также то, что подключаемых к интернету устройств - смарт-телевизоров, планшетов, смартфонов - в квартирах москвичей становится больше, говорит она. В 2014 г. на домохозяйство в среднем приходилось 2,5 таких устройства, а сейчас их пять, сказала Мартьянова.

Как следует из материалов департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, в 2017 г. на скорости 100-200 Мбит/с к интернету было подключено 14% московских абонентов. Еще 5% было подключено на скорости свыше 200 Мбит/с. Доступ на скорости 100-200 Мбит/с подешевел сильнее, чем в других скоростных сегментах, посчитало московское ведомство. Плата за подключение по таким тарифам снизилась на 12,3% (до 672 руб. в месяц).

По меньшей мере 30-40% московских пользователей интернета подключены и продолжают подключаться на скорости 50-100 Мбит/с, рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Это люди, которые не готовы сейчас платить за интернет большее 350 руб. в месяц - с этой аудиторией вынужден считаться любой провайдер, уверен он. Не исключено, что вскоре в ходе промоакций МГТС начнет предлагать свои подключения дешевле, чем сейчас, считает Мирзабеков. В то же время спрос на тарифы со скоростью 100 Мбит/с растет, признает он. Этому способствует увеличение подключаемых к интернету устройств, в том числе мобильных, отмечает Мирзабеков, в одной квартире сейчас может эксплуатироваться десяток таких устройств.