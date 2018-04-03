В России продажи подключаемой к интернету бытовой техники за год выросли в разы

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Умные технологии ежегодно становятся доступны все более широкому кругу пользователей, рассуждает Третьяков Jae C. Hong / AP

За год продажи подключаемой к интернету крупной бытовой техники (холодильников, стиральных, сушильных и посудомоечных машин) выросли на 50%, следует из отчета «М.видео». В 2016 г. был продано 800 000 таких устройств, а в прошлом – уже 1,2 млн. В денежном выражении за год рост еще больше – на 70% до 29 млрд руб.

В прошлом году на подключаемые к интернету по WiFi устройства пришлось 7% продаж крупной бытовой техники в России. В 2016 г. эта доля составляла 3%, передал «Ведомостям» через пресс-службу коммерческий директор «М.видео» Олег Муравьев. В денежном выражении доля подключаемых устройств выросла с 4,5 до 11,4%. По словам Муравьева, наибольшим спросом пользуются подключаемые к интернету и управляемые со смартфонов через приложения стиральные машины и холодильники.

Практически каждый десятый холодильник и каждая третья стиральная машина, проданные в России в 2017 г., могут выходить в интернет, оценил Муравьев.

С помощью специального приложения можно увидеть, что лежит на полках WiFi-холодильника (внутри устройства установлены специальные камеры), можно менять режим его работы, а дисплей на дверце используется как планшет для выхода в интернет, объясняет представитель «М.видео» Валерия Андреева. Стиральные машины можно удаленно запускать со смартфона и выбирать режимы стирки – при этом умное устройство само сообщит владельцу о поломке или протечке.