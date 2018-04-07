В Бурятии продолжат разработку дронов для «Почты России»

«Почта России» сообщила о планах начать использовать беспилотники для доставки посылок еще в 2016 г. Андрей Огородник/ТАСС

В Улан-Удэ продолжат разработку беспилотных летательных аппаратов для «Почты России», заявил глава Бурятии Алексей Цыденов. Первые испытания дрона для доставки посылок 2 апреля закончились неудачей – вскоре после запуска аппарат отклонился от курса, врезался в трехэтажный дом и рухнул.

«Наши дроны полетят! Теперь это дело принципа – оправдать доверие, оказанное «Почтой России». Не ошибается тот, кто ничего не делает! Мы делаем!» – написал Цыденов в Facebook.

По его словам, все расходы за первые неудачные испытания понес производитель. «Ни правительство Республики Бурятия, ни «Почта России» ни копейки не оплачивали», – подчеркнул он. Ранее местная телерадиокомпания «Аригус» сообщила, что стоимость разбившегося дрона составила 1,2 млн руб.

Цыденов рассказал, что сам предложил «Почте России» испытать возможность доставки посылок беспилотными аппаратами на территории Бурятии. По словам Цыденова, цель этого эксперимента в том, чтобы начать выпуск дронов на территории республики, создать новое производство и рабочие места в регионе. Разработкой дронов занимаются Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение и компания «Магнетар».

«Для того, чтобы дроны производить, надо понимать, кому они нужны. Сфера применения у них большая: мониторинг лесопожарной обстановки, картографирование, сельхозмониторинг, контроль вырубки леса, спасательные операции и др., и, конечно, это перевозка почты», – пояснил Цыденов. Поэтому республика договорилась провести испытания совместно с «Почтой России».

Цыденов отметил, что ему неудобно перед гендиректором «Почты России» Николаем Подгузовым. «Наша неудача в большей мере легла на его плечи», – написал глава Бурятии, комментируя негативные сообщения в СМИ о неудачном запуске.

Причины крушения дрона Цыденов не уточнил. Ранее представитель правительства Бурятии рассказал журналистам, что после запуска аппарат остановился, «потом что-то пошло не так, и он упал». По его словам, никто не пострадал. Сам Цыденов говорил, что причиной неудачи стало изменение места запуска в последний момент. Крушение могло произойти из-за многочисленных точек WiFi в расположенных рядом жилых домах, сообщал «Аригус». Испытания второго дрона отложены.

«Почта России» сообщила о планах начать использовать беспилотники для доставки посылок еще в 2016 г. Пилотный проект планировалось запустить в первой половине 2018 г. в Якутии, говорил Подгузов. Однако в итоге для испытаний была выбрана Бурятия.

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