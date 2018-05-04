Минкульт пожаловался в Генпрокуратуру на продюсеров фильма «Защитники»

Enjoy Movies и еще 20 кинокомпаний не выполнили обязательства перед бюджетом

Кадр из фильма «Защитники» Enjoy Movies

Министерство культуры обратилось в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении нескольких кинокомпаний, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Кинокомпании получили государственные деньги на производство фильмов, но не выполнили своих обязательств, объяснил министр: «В этом списке немало жуликов».

Всего министерство вместе с государственным Фондом кино в процессе проверки выявили 21 кинокомпанию, которая не выполнила обязательства перед бюджетом. Эти компании либо не вернули полученные из бюджета деньги, либо получили деньги на безвозвратной основе, но не сняли саму картину. Министр культуры Владимир Мединский назвал три такие кинокомпании: «Да Студия», которая получила деньги на мультфильм «Сергий Радонежский», «Контакт медиа» (мультфильм «Кузька в заколдованном царстве») и Enjoy Movies (фильм «Защитники»).

До этого Минкульт обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить другие пять кинокомпаний. Те кинокомпании получили деньги не от Фонда кино, а от самого Минкульта.

Министр отказался рассуждать, какое уголовное наказание могут понести продюсеры кинокомпаний, попавшие в список. Главная задача, по его словам, – вернуть деньги в бюджет.

Фонд кино регулярно судится с кинокомпаниями, которые вовремя не возвращают ему деньги. Часто такие суды заканчиваются мировыми соглашениями, и компании постепенно погашают долги. Как уточнил исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев, все кинокомпании в списке либо проиграли в судах фонду, либо не выполнили условия мировых соглашений. В частности, Enjoy Movies по мировому соглашению выплатила большую часть задолженности перед фондом, уточнил Малышев, но сорвала сроки по последнему траншу.