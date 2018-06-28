«В контакте» вынесла предупреждение создателям группы о русских девушках на ЧМ

Minyaytsev

Крупнейшая в России социальная сеть «В контакте» предупредила администраторов сообщества Buceta rosa и аналогичных ему о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети, сообщил «Ведомостям» представитель «В контакте». Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию контента и комментариев в группах, добавил он.

Сообщество Buceta rosa было создано во «В контакте» 19 июня, вскоре после начала чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в 11 городах России и продлится по середины июля.

Группа появилось после того, как в интернете в начале ЧМ-2018 разошелся ролик, где российская девушка вслед за бразильскими болельщиками подпевает buceta rosa («розовая киска» по-португальски; у этого выражения есть и второе значение, женских половых органов). После публикации ролика в Бразилии разразился скандал: бразильцы возмущались в соцсетях, что болельщики так издеваются над не понимающей португальского девушкой. Один из болельщиков был вскоре уволен с работы, а другому был вынесен строгий выговор, писали местные СМИ.

В группе Buceta rosa публикуются посты, посвященные неподобающему, по мнению администраторов сообщества, поведению российских девушек во время чемпионата мира – знакомству и общению с иностранными болельщиками. Администраторы паблика презрительно называют таких женщин «наташами», «блудницами» и пишут, что это «безумные леди, которые опозорили страну перед всем миром». В комментариях до сегодняшнего дня часто встречались оскорбления девушек, которые общались с иностранными болельщиками, и даже призывы к физическому насилию. Сегодня утром многие подобные комментарии были удалены, у некоторых постов ограничена возможность комментирования. В описании группы указано, что «сообщество носит исключительно юмористический характер и не преследует цели оскорбить кого-либо». В этой группе сейчас около 3500 подписчиков.

Во «В контакте» есть еще одна группа с таким же названием, у нее похожие записи и не менее 2000 подписчиков, под ее постами на данный момент опубликовано множество оскорбительных и агрессивных комментариев, убедились «Ведомости». Представитель соцсети говорит, что «В контакте» дает некоторое время администраторам групп для разрешения возникающих претензий и следит за ситуацией.

За последние дни несколько крупных российских СМИ опубликовали тексты о том, как пользователи в соцсетях стыдят, издеваются и угрожают девушкам, общающимся с иностранцами. Сюжеты вышли на телеканалах «360» и «Москва 24». Часть этих СМИ прямо указали на комментарии в группах Buceta rosa.

Знакомство русских женщин с иностранными болельщиками активно обсуждается и на других социальных платформах - в Facebook, YouTube и Instagram. Facebook забанил как минимум несколько пользователей за агрессивные комментарии на эту тему, заметили «Ведомости». На YouTube под роликами о поведении русских женщин во время ЧМ-2018 тоже можно увидеть множество агрессивных и ксенофобских комментариев. Как и в случае с Facebook, Youtube, как правило, сам не модерирует контент и комментарии пользователей, которые нарушают правила сообщества, но удаляет материалы после жалоб других пользователей. Представитель Google (управляет YouTube) пока не ответил на запрос «Ведомостей» о жалобах в период чемпионата.

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