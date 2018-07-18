У МТС нашлось 500 000 абонентов

За год абонентская база спутникового ТВ выросла на 180% Максим Стулов / Ведомости

МТС впервые официально раскрыла количество абонентов спутникового ТВ, услуги которого оператор начал продавать в середине 2015 г. На конец II квартала этого года у МТС было 500 000 подписчиков на эту услугу, следует из сообщения компании. За год абонентская база спутникового ТВ выросла на 180%, а по сравнению с концом 2017 г. - на 32,4%. При этом, по данным Telecom Daily, количество абонентов платного телевидения по России в целом во II квартале этого года выросло всего на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прирост к IV кварталу 2017 г. - чуть более 0,5%.

Впечатляющие темпы роста представители МТС объясняют повышенным спросом на услуги в отдельных регионах: например, в Забайкальском крае число подписчиков за год выросло на 270%, в Свердловской области - на 200%, в Краснодарском крае - на 180%. Представители МТС говорят, что продажи спутникового продукта обеспечивает разветвленная сеть сервисных центров и точек продаж (купить оборудование и заказать его установку можно, в частности, в 5700 салонах оператора). Директор спутникового ТВ МТС Алексей Иванов, которого цитирует пресс-служба компании, говорит также о большом пакете каналов (их у оператора более 200) и демократичных ценах на оборудование и услуги.

Исследовательская компания Telecom Daily до сих пор не учитывала спутниковых абонентов МТС в общей базе пользователей платного ТВ оператора. Telecom Daily объясняла это тем, что официальных данных о количестве этих подписчиков оператор не раскрывал. По сетям фиксированной связи у МТС подключено 2,82 млн телезрителей: с учетом спутника общее количество пользователей платного ТВ МТС увеличивается до 3,32 млн, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Это меняет, по его словам, расстановку в первой пятерке российских провайдеров платного ТВ. МТС выходит на 4-е место по числу абонентов, а оператор «Орион» смещается с него на 5-е (на конец II квартала он обслуживал чуть менее 3,2 млн подписчиков).

На своем сайте МТС предлагает комплект приемного оборудования с антенной-тарелкой и ресивером за 3900 руб. Месяц просмотра базового пакета (186 каналов) стоит 160 руб.

В интернет-магазине крупнейшего российского оператора спутникового ТВ «Триколор ТВ» приемный комплект с ресивером стоит от 8490 руб. (если абонент подключается впервые, не меняя оборудования). Базовый пакет из 220 каналов «Единый» «Триколор» предлагает за 1500 руб. в год (125 руб. в месяц).

500 000 абонентов — хороший показатель, но если бы МТС начала продавать спутниковое ТВ двумя годами раньше, когда возможностей для роста было больше, результат был бы лучше, говорит Кусков. По его расчетам, у МТС сейчас могло бы быть около 2 млн абонентов. Спутниковое ТВ МТС стоит рассматривать не как отдельный бизнес, а как дополнение к тем услугам, которые оператор оказывает уже давно: сотовой связи, проводному интернету и ТВ, полагает аналитик.