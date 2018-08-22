Интернет официально обогнал телевидение по рекламным доходам в России

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Интернет и раньше опережал ТВ по рекламным доходам в России, но это происходило лишь в отдельно взятых кварталах Максим Стулов / Ведомости

В первом полугодии 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение в интернете 91,5 млрд руб., это на 21% больше, чем в первом полугодии прошлого года, отчиталась Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На продвижение на телевидении компании потратили чуть меньше - 91 млрд руб., рост составил 13% по сравнению с первым полугодием 2017 г. Рекламные доходы всех сегментов в России выросли за первые шесть месяцев на те же 13% и достигли 220 млрд руб.

«Интернет впервые стал лидером, немного опередив телесегмент по стоимости рекламы. Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). Но позиции эти двух медиасегментов достаточно близки, каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%», – цитирует АКАР сопредседателя комиссии ассоциации Сергея Веселова.