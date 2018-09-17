Технологии / Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4655 от 18.09.2018 под заголовком: Skype не прижился в смартфонах

Самые популярные в России мессенджеры – WhatsApp, Viber и Skype

Интерес к первым двум растет, так как они более адаптированы для мобильных устройств, а к Skype – снижается
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Такой вывод Deloitte сделала на основании опроса 1600 россиян в возрасте от 16 до 65 лет и старше в 250 населенных пунктах России из всех субъектов Федерации. Опрос проводился в июне как в виде очных интервью, так и онлайн, отмечено в материалах аудиторско-консалтинговой компании. Под пользованием мессенджерами Deloitte подразумевает как звонки по ним, так и переписку.

По данным Deloitte, самый популярный в России мессенджер – WhatsApp: его установили 69% пользователей смартфонов (год назад их было 65%). При этом им фактически пользовалось 58% респондентов, что на 11 п. п. больше, чем годом ранее. На 2-м месте Viber с 57 и 38% соответственно. За год доля тех, кто установил этот мессенджер, выросла на 1 п. п., а тех, кто его реально использует, – на 5 п. п. 3-е место у Skype: 45 и 11%. Но за год эти показатели снизились на 7 и 5 п. п., подчеркивает Deloitte.

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