Санкт-Петербург может остаться без наружной рекламы

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Евгений Егоров / Ведомости

9-й арбитражный апелляционный суд удовлетворил аппеляцию Федеральной антимонопольной службы по иску к Комитету по печати и взаимодействию со СМИ петербургской администрации и операторам наружной рекламы, работающим в Санкт-Петербурге. ФАС оспаривал итоги проведенных в прошлом году петербургскими властями конкурсов на распределение 8 550 мест для размещения наружной рекламы. Победившие в конкурсе операторы, пообещали перечислить более 10 млрд руб. в бюджет города в течение 10 лет.

Победителями первого конкурса стали: «Реклама-центр» (входит в холдинг «Адамант»), Russ Outdoor, «Энергостроительная компания» (ООО «Эско», может быть близким к ЗАО «Волгобалт медиа») и «Рекмастер». Во втором победили «Вестдиа медиа» (входит в Gallery), ООО «Винтаж» (принадлежит Марине и Егору Ефремовым), «Постер», «Руан», «Рекламное агентство «Вертикаль», «Билбордпост», «Ви Эй» и «Северная столица».