«Ростелеком» лишился части платежей пользователей коллективных антенн

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В конце весны – начале лета 2018 г. «Ростелеком» неожиданно перестал получать оплату примерно от 23 000 пользователей коллективной антенны в Москве, рассказал представитель компании Олег Тарасов Андрей Гордеев / Ведомости

На прошлой неделе «Ростелеком» обратился в полицию с требованием привлечь к уголовной ответственности сотрудников компании «Мосгортелесеть» и неустановленных лиц, присвоивших деньги «Ростелекома», – «Ведомости» ознакомились с копией заявления оператора в УВД Центрального административного округа Москвы. Два сотрудника полиции подтвердили, что такое заявление принято. Возбуждено ли дело – неизвестно: сотрудник пресс-службы московской полиции обещал ответить позднее.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «Мосгортелесеть» зарегистрирована в 2015 г., выручка в 2017 г. – чуть более 6,6 млн руб., компанией владеют Валерий Ноздрюхин, Алексей Осипов и Александр Самодуров, он ее гендиректор.

В конце весны – начале лета 2018 г. «Ростелеком» неожиданно перестал получать оплату примерно от 23 000 пользователей коллективной антенны в Москве, рассказал представитель компании Олег Тарасов. Ревизия показала, что «Мосгортелесеть», предоставляя услуги якобы от своего имени, использует оборудование в жилых домах, которое построено на деньги «Ростелекома» и обслуживается за его счет. «Мосгортелесеть» перевела на себя и платежи пользователей – для этого она обратилась в государственное бюджетное учреждение «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг г. Москвы» (ГБУ МФЦ) с просьбой изменить реквизиты получателя платежей за пользование коллективными антеннами, утверждает Тарасов, МФЦ просьбу исполнило, и абонентскую плату за антенны (она включена в единый платежный документ, ЕПД) стала получать «Мосгортелесеть», а не «Ростелеком».