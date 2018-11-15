NYT: Цукерберг приказал менеджерам Facebook использовать только телефоны на Android

Android существенно популярнее, аргументировал Цукерберг Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг обязал своих топ-менеджеров пользоваться телефонами на операционной системе Android, после того как Тим Кук в одном из интервью раскритиковал политику использования данных пользователей социальной сетью, пишет The New York Times (NYT). Android существенно популярнее, аргументировал Цукерберг.

«Мы не собираемся торговать вашей частной жизнью», – заявил генеральный директор Apple Тим Кук в интервью телеканалу MSNBC в марте 2018 г., назвав безопасность пользовательских данных «гражданским правом». Цукерберг был недоволен этой репликой Кука, пишет NYT. Впрочем, из текста NYT не следует, что решение Цукерберга об использовании Android было продиктовано именно этим эпизодом, хотя и случилось хронологически после интервью Кука.

Интервью вышло вскоре после скандала об утечке данных 87 млн пользователей Facebook, которые использовала британская аналитическая фирма Cambridge Analytica для разработки алгоритмов продвижения политической рекламы во время выборов в США. «Неприкосновенность личной информации – для нас одно из базовых прав человека. Это гражданская свобода».

Facebook ответила на расследование NYT, отдельно упомянув и историю с Android. Тим Кук раз за разом критиковал нашу бизнес-модель и Марк всегда давал понять, что он не согласен с критикой, пишет компания, а Facebook долгое время поощрял своих сотрудников и менеджеров использовать Android, поскольку это наиболее популярная операционная система в мире.

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