ВЭБ намерен обанкротить завод бывшего министра связи Реймана
Из-за санкций «Ангстрем-Т» не может выплатить кредит в 815 млн евро
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ВЭБ намерен обанкротить завод «Ангстрем-Т» Леонида Реймана (на фото)
Кирилл Кухмарь / ТАСС
ВЭБ намерен обанкротить зеленоградский завод микроэлектроники «Ангстрем-Т». Госбанк опубликовал на «Федресурсе» (федеральном реестре юридических значимых сведений) намерение обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве завода.
Это техническое мероприятие по процедуре взыскания просроченных задолженностей «Ангстрем-Т», объяснил «Ведомостям» представитель ВЭБа. По его словам, эта публикация, как и возможные дальнейшие действия, не повлияет на операционную деятельность предприятий. Цель – продолжить производственный процесс, сохранить трудовые коллективы предприятий и дальше искать стратегических инвесторов, перечислил представитель ВЭБа.
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