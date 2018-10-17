«Ангстрем-Т» Леонида Реймана может перейти под контроль ВЭБа

«Ангстрем-Т» – российский производитель микроэлектроники Дмитрий Астахов / РИА Новости

Зеленоградский микроэлектронный завод «Ангстрем-Т» не платит долги и может перейти под контроль кредитора – Внешэкономбанка (ВЭБ), пишет Reuters со ссылкой на председателя совета директоров «Ангстрем-Т» Леонида Реймана. Завод не может рассчитаться перед госбанком за кредит на 815 млн евро, объясняет агентство.

По данным «СПАРК-Интерфакса», акционером АО «Ангстрем-Т» в 2016 г. была кипрская Runica Investments. Более свежих данных получить не удалось. В кипрском реестре указано, что Runica Investments принадлежит российскому ООО «Альтернатива капитал», а оно, в свою очередь, – бывшему министру связи Леониду Рейману (данные ЕГРЮЛ).

ВЭБ открыл кредитную линию заводу «Ангстрем-Т» в 2008 г. – на покупку оборудования компании – производителя микропроцессоров AMD и строительство завода микросхем по технологии 130 и 110 нм. В 2016 г. представитель «Ангстрем-Т» объяснял «Ведомостям», что платежи по кредиту должны были начаться в середине 2017 г. В июле 2017 г. наблюдательный совет ВЭБа решил изменить дату, когда «Ангстрем-Т» должен был начать погашать долг, следует из сообщения ВЭБа о заседании. Но о какой именно дате шла речь, в нем не было сказано.

По сведениям РБК от июля 2018 г., первый платеж переносился на июль 2018 г., а летом ВЭБ проводил аудит «Ангстрем-Т» и планировал решить его судьбу в августе.

Одна из причин, почему завод не может справиться с долгом, – санкционные ограничения США на поставки технологий двойного назначения, говорил Рейман. В 2016 г. министерство торговли США ввело санкции против 11 российских предприятий, в том числе «Ангстрем-Т»: их деятельность противоречила интересам национальной безопасности и внешней политики США.

Представитель ВЭБа отказался от комментариев. Представитель «Ангстрем-Т» пока не ответил на запрос.