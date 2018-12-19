США включили Федеральное агентство новостей Пригожина в санкционный список

Вместе с агентством в список попали «Невские новости», «Экономика сегодня» и USA Really

В список включено Федеральное агентство новостей (ФАН), которое принадлежит знакомому президента и бизнесмену Евгению Пригожину PhotoXpress

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC) включило четыре российских СМИ в санкционный Specially Designated Nationals List (SDN List), говорится на сайте организации.

В список включены Федеральное агентство новостей (ФАН), которое принадлежит знакомому президента и бизнесмену Евгению Пригожину, и два других СМИ — «Экономика сегодня», «Невские новости», зарегистрированных на его компанию «Конкорд менеджмент и консалтинг». Также в список вошло издание USA Really, которое, как указывают власти США, принадлежит Федеральному агентству новостей; в апреле этого года само ФАН сообщало о том, что запускает издание с таким названием.

В феврале 2018 г. власти США предъявили обвинения 13 гражданам России и трем органиизациям во вмешательстве в президентские выборы в стране в 2016 г. Среди обвиняемых был Пригожин и его компании «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, – Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным. РБК связывал с «фабрикой троллей» и ФАН. В октябре минюст США предъявил первое обвинение по новому делу – о вмешательстве в выборы в конгресс – «бухгалтеру Пригожина» Елене Хусяйновой. Она же была бухгалтером и в ФАН, пишет Reuters. Хусяйнова также оказалась в санкционном списке США, опубликованном 19 декабря.

В обвинительном заключении также перечислены 12 сотрудников Агентства интернет-исследований. Агентство интернет-исследований и другие россияне использовали социальные медиа и организовывали демонстрации, имея «стратегическую цель посеять раздор в политической системе США», говорится в обвинительном заключении. Агентство осуществляло нападки «на ряд кандидатов», но к середине 2016 г. сосредоточило свою деятельность на «поддержке» кампании Дональда Трампа и «опорочивании» Хиллари Клинтон.

В апреле 2018 г. Facebook заблокировал аккаунт ФАН, не объяснив причин. В ноябре 2018 г. ФАН подало в суд штата Калифорния иск к Facebook, потребовав прекратить блокировать СМИ на своей платформе, писал Reuters со ссылкой на документы суда. Иск подал Евгений Зубарев, который числится единственным владельцем этого российского медиа.

SDN-лист запрещает американцам любые сделки с фигурантами черного списка, а контрагентам из других юрисдикций грозят вторичные санкции в случае нарушения этого запрета.

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