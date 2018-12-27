Русское кино отвоевывает экран

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Итоговая доля русского кино в этом году будет несколько ниже прогноза Фонда кино, поскольку сразу несколько картин перенесли премьеры на 2019 г. Максим Стулов / Ведомости

В 2018 г. российские кино не взяло заветный порог в треть национальной аудитории, но близко к нему подобралось, показывает статистика журнала «Бюллетень кинопрокатчика» и государственного Фонда кино. Причем для отечественных фильмов этот год оказался гораздо более удачным, чем для голливудских.

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика» на 17 декабря, в этом году жители России уже потратили в кино 48 млрд руб., что на 8% меньше, чем годом ранее. Иностранное кино осталось основным источником дохода для кинотеатров, но его сборы падали, а касса отечественных картин, напротив, выросла на 4% до 13 млрд руб. В результате отечественная доля в национальной кинокассе выросла с 24% в 2017 г. до 27% в этом году, подсчитал «Бюллетень кинопрокатчика». Среди зрителей отечественное кино в этом году выбирали 28%. У Фонда кино аналогичные данные, уточнил его представитель.