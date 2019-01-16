Петербургский завод в суде потребовал закрыть сообщество во «В контакте»

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НЗЦМ

Петербургский металлоперерабатывающий завод «Невский завод цветных металлов» (НЗЦМ) подал иск к социальной сети «В контакте» в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Иск был подан в середине декабря, первое рассмотрение дела состоится 14 февраля, следует из картотеки арбитражных дел. Представитель завода подтвердил «Ведомостям» подачу иска.

Завод через суд потребовал закрыть группу в социальной сети под названием «Экология в Рыбацком», сказал «Ведомостям» представитель завода.

На заводе считают, что группа создана для «распространения клеветы в отношении НЗЦМ, а большая часть информации в группе «лживая, искаженная и заказная». Администраторы самого сообщества об иске слышат впервые, сказал «Ведомостям» представитель группы. С ними представители НЗЦМ не связывались и не требовали ограничить деятельность группы, говорит он. Представитель завода сказал «Ведомостям», что попытки связаться с администраторами группы не увенчались успехом, так как они не раскрывают своих имен.