Госдума возобновила борьбу с нелегальной продажей сим-карт
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6 марта Госдума приняла в первом чтении поправки в закон «О связи», ограничивающие продажу сим-карт в нестационарных торговых объектах. Законопроект представила его соавтор, член Совета Федерации Людмила Бокова. Схожие меры депутаты и сенаторы, в их числе Бокова, предлагали внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в 2017 г., но документ прошел только первое чтение. Тогда в пояснительной записке авторы указывали, что несанкционированная торговля проходит в местах массового скопления людей – на вокзалах и в переходах между станциями метро. Отдельный законопроект о нестационарной торговле нужен, чтобы устранить замечания к тому документу и продолжить работу над поправками в КоАП, объяснила Бокова «Ведомостям».
Все более жесткие требования к продаже сим-карт предлагались последние два года, МВД утверждало, что действующего законодательства недостаточно, вспоминает ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Новые поправки должны заставить полицию бороться с такой торговлей, надеется он. Полицейские смогут пресекать правонарушения, просто патрулируя территорию, объясняла Бокова. Не ясно, что мешало полиции пользоваться существующими законами, регулирующими торговлю в целом, говорит Казарян.
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