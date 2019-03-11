Статья опубликована в № 4771 от 12.03.2019 под заголовком: Печать уходит в онлайн
Доходы СМИ в интернете продолжают расти
Но пока не компенсируют их потери от сокращения рекламы в печати
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Доходы издателей от рекламы в печатных версиях продолжают падать: в 2018 г. их выручка по этой статье снизилась на 12% до 18 млрд руб.
Злата Милявская / Ведомости
Издатели СМИ в 2018 г. заработали на интернет-рекламе 14 млрд руб., что на 13% больше, чем годом ранее. Это оценка Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), которая публикует общепризнанную оценку рекламного рынка страны. Ассоциация впервые опубликовала данные по онлайн-доходам издателей.
Доходы издателей от рекламы в печатных версиях продолжают падать: в 2018 г. их выручка по этой статье снизилась на 12% до 18 млрд руб. Таким образом, доходы издателей в печати и в сети вскоре могут сравняться. Но пока рост интернет-рекламы не компенсирует издателям падение бюджетов в печатных версиях. Всего издатели заработали в 2018 г. 32 млрд руб., что на 3% меньше, чем в 2017 г.
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