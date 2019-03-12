Создателю цифрового профиля будет сложнее на нем заработать

Статья опубликована в № 4772 от 13.03.2019 под заголовком: Люди не для заработка

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Вице-премьер Максим Акимов против создания системы по концессии Евгений Разумный / Ведомости

Вице-премьер Максим Акимов выступил против создания цифрового профиля по модели концессионного соглашения. Государственно-частное партнерство и концессия не рассматриваются как модель для создания его инфраструктуры, рассказал «Ведомостям» представитель Акимова, отказавшись комментировать детали обсуждения.

Цифровой профиль будет госсистемой, в 2019–2020 гг. будет заключен госконтракт с исполнителем на ее разработку, объяснил представитель «Ростелекома». Создание инфраструктуры профиля по госконтракту – основной обсуждаемый чиновниками вариант, подтверждает и знакомый одного из участников совещания у Акимова.