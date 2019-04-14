«Лаборатория Касперского» получит долю в российском конкуренте Microsoft

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«Лаборатория Касперского» купит долю в российском производителе офисного софта «Новые облачные технологии» Максим Стулов / Ведомости

«Лаборатория Касперского» планирует стать совладельцем разработчика отечественного софта «Новые облачные технологии» (НОТ), рассказал «Ведомостям» близкий к одной из сторон переговоров человек. «Лаборатория Касперского» войдет в капитал НОТ, подтвердили их представители, стороны рассчитывают закрыть сделку в течение двух месяцев. Сумму сделки стороны не раскрывают. Контрольный пакет НОТ после сделки останется у текущих акционеров, отметил ее представитель. Его коллега из «Лаборатории Касперского» отказался это комментировать.

НОТ разрабатывает пакет «Мой офис» – платформу совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, а также набор офисных сервисов: текстового редактора, электронных таблиц, презентаций и почты. Основной владелец компании – бывший вице-президент «Ростелекома» Андрей Чеглаков. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 10 апреля его доля в НОТ выросла на 3,15% до 72,8%. В тот же день компания сообщила о снижении до нуля долей ее миноритариев – Маттиаса Варнига и Томаса Хенделя. У них было 0,9 и 2,25% НОТ соответственно. Варниг – исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, член совета директоров «Роснефти» и «Транснефти». Он же бывший сотрудник главного разведывательного управления ГДР и давний знакомый президента России Владимира Путина. Хендель – бывший вице-президент «Роснефти», также он возглавлял Российско-немецкое энергетическое агентство.