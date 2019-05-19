«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

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Промышленный интернет вещей – это набор технологий, который нужен, чтобы соединять оборудование с разными приложениями, платформами и системами управления, собирать и обрабатывать данные Андрей Гордеев / Ведомости

«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика». «Ведомости» ознакомились с презентацией документа, подлинность содержащихся в ней сведений подтвердил видевший документ знакомый менеджеров «Ростеха».

Внедрение промышленного интернета вещей даст экономический эффект в 5 трлн руб., говорится в презентации. Под ним госкорпорация имеет в виду сумму дополнительной выручки и экономии за счет внедрения технологии в разные сферы экономики. Наибольшую ценность даст внедрение в несырьевой промышленности и добыче полезных ископаемых – в каждой отрасли более чем по 1 трлн руб. В сельском хозяйстве, электроэнергетике и логистике эффект превысит 500 млрд руб. Дорожная карта будет описывать развитие технологии до 2024 г., поэтому все показатели в ней привязаны к этому сроку, заявил представитель «Ростеха», отказавшись комментировать содержание документа.