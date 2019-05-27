Каждая шестая публикация в соцсетях – это видео

Андрей Гордеев / Ведомости

В апреле 2019 г. в русскоязычных социальных медиа в среднем в день публиковалось 2,4 млн постов с видеороликами (с учетом репостов), что на 20% больше, чем год назад, подсчитала компания Brand Analytics. Получается, видео уже появляется в каждой шестой публикации социальных медиа рунета. Год назад таких публикаций было только 10%.

Под социальными медиа компания понимает социальные сети и другие площадки, где пользователи могут высказать свое мнение, – такие видеоплатформы, как YouTube, платформы блогов, публичная часть мессенджеров и т. д.

Рекламодатели уже оценили растущий интерес онлайн-аудитории к видео: в последние три года этот формат – самый быстрорастущий сегмент рынка интернет-рекламы. По оценке НСК, в 2018 г. рекламодатели потратили на продвижение в видеоконтенте 10 млрд руб. и в этом году их затраты вырастут еще на 15%. Сейчас видео в интернете регулярно смотрит 77% жителей крупных городов России, или 41 млн человек (данные Mediascope).

Больше всего видероликов постят и репостят пользователи «Одноклассников» – почти 1 млн таких постов в день, подсчитала Brand Analytics. За год доля постов с видео в этой соцсети выросла больше чем в два раза – до 30,7%. В результате по доле таких постов «Одноклассники» теперь уступают только YouTube, где пользователи публикуют только видео. С другой стороны, русскоязычный YouTube резко отстает от «Одноклассников» по числу публикуемых роликов – менее 100 000 в день.

Больше 835 000 роликов в день публикуют пользователи «В контакте», но это меньше 10% постов соцсети (этот сервис вместе с «Одноклассниками» входит в холдинг Mail.ru Group). Наконец, почти 0,5 млн постов с видео в день появляется на русскоязычной части Facebook (проникновение здесь составляет 21,3%).

Команда «Одноклассников» несколько лет назад сделала ставку на видео, объясняет лидерство этой соцсети директор по маркетинговых коммуникациям Brand Analytics Василий Черный: «Соцсеть покупает права на спортивные трансляции и стимулирует пользователей размещать больше видео».

Видео – одно из приоритетных направлений развития «Одноклассников», подтвердил представитель компании. Это один из самых виральных форматов контента, он вызывает большой отклик аудитории, объясняет директор соцесети по продуктам «Видео» и OK Live Марина Краснова. Видео в «Одноклассниках» уже собирает 870 млн просмотров в сутки, а число уникальных зрителей за год выросло на 20%, уточнила она: это прямо влияет на лояльность пользователей – зрители проводят в «Одноклассниках» на 66% больше времени, чем другие пользователи.

Представитель Google (владеет YouTube) не стал комментировать данные Brand Analytics. Представитель Facebook оперативно не ответил на запрос «Ведомостей».