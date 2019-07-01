Жители России снова тратят больше денег на кино

РИА Новости

За первые шесть месяцев 2019 г. жители России потратили на билеты в кино 28,7 млрд руб., что на 4,8% больше, чем за тот же период прошлого года, подсчитал государственный Фонд кино на основе данных единой системы продажи кинобилетов. Число проданных билетов в кино в первом полугодии выросло практически так же – на 4,7% до 113 млн шт.

Такой рост кинокассы заметно отличается от ситуации в прошлом году – тогда сборы фильмов в России упали впервые за много лет. По данным Фонда кино, в 2018 г. совокупная касса сократилась на 6,2% до 53,6 млрд руб. Причем падение было связано прежде всего с сокращением сборов иностранного кино, сборы отечественных картин увеличились: минус 10,1% и плюс 6,1% соответственно. А именно от иностранных релизов в первую очередь зависят сборы российских кинотеатров. Помимо слабых иностранных премьер на сборы негативно повлиял прошедший в России чемпионат мира по футболу, который, по мнению кинотеатров, отвлек зрителей от кино, и массовые проверки кинотеатров из-за пожара в «Зимней вишне», объясняли игроки рынка. Из-за сокращения кассы иностранного кино и выхода сильных российских премьер доля отечественного кино в прокате увеличилась до 27,5%. Это стало рекордом для русского кино.

Пока в этом году не было голливудских релизов, которые бы приятно удивили кинотеатры своими сборами, но, пожалуй, не было и сильных разочарований и провалов, в целом голливудские релизы идут довольно ровно, говорит заместитель главного редактора журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев: «С другой стороны, полного удовлетворения аудитории от премьер этого года пока нет».

А вот для отечественного кино этот год пока складывается менее оптимистично, чем рекордный 2018 год: русская доля в национальной кассе снизилась с 37,4% за первые шесть месяцев 2018 г. до 28,6% за тот же период этого года, подсчитал фонд. Самый кассовый фильм этого года на текущий момент – «Мстители. Финал» (сборы – 3 млрд руб.) от студии Disney, за которым идут отечественная военная драма «Т-34» (2,3 млрд руб.) и мультфильм от Universal Pictures «Как приручить дракона – 3» (1,8 млрд руб.), следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика». Пока в топ-10 самых популярных картин года только один российский фильм – все тот же «Т-34». В первом полугодии 2018 г. отечественных картин в топ-10 было три.

Основные надежды этого лета для кинотеатров связаны с римейком Disney «Король лев», говорят опрошенные «Ведомостями» аналитики и сотрудники кинотеатров. В прошлом июне проходил чемпионат мира по футболу, что практически полностью отрезало кинотеатры от мужской аудитории, напоминают они, на этом фоне июнь 2019 г. показал рост по кассе. В июле в прокате будут только две сильные премьеры – «Король лев» и «Человек-паук: вдали от дома» от Marvel Studios и Sony Pictures, указывает Нечаев, а август – традиционно слабый месяц для проката. И несколько картин, премьера которых была запланирована на август, были перенесены на более поздний срок, добавляет гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова, сборы в июле зависят от того, насколько высоко зрители оценят нового «Короля льва». Этот фильм – римейк знаменитого мультфильма студии, который вышел на экраны 25 лет назад. Студия рассчитывает, что новый фильм будет не менее популярен: в ноябре 2018 г. первый трейлер «Короля льва» в течение суток посмотрели 224,6 млн раз, это рекорд для студии.