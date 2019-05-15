Фонд кино впервые не выдал продюсерам часть денег
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Фонд кино объявил, как распределил деньги между продюсерами в этом году. Всего он мог бы раздать на производство фильмов около 3,5 млрд руб. Большая часть этой суммы (2,8 млрд руб.) – субсидия из федерального бюджета, остальное – собственные средства фонда.
В отличие от Министерства культуры, которое финансирует авторские фильмы, государственный фонд поддерживает массовое коммерческое кино. В приоритетном порядке он распределяет деньги между 10 крупнейшими кинокомпаниями страны – так называемыми лидерами кинопроизводства. В этом году на 18 проектов лидеров фонд выдал 2,5 млрд руб.
Остальные деньги фонд, как и в прошлые годы, собирался раздать по конкурсу иным кинокомпаниям, работающим в России. Этот конкурс неожиданно прошло только 18 проектов – в полтора раза меньше, чем в 2018 г. Остальные проекты были отсеяны сценарным и экспертными советами фонда. Недостатка в желающих получить финансирование фонд не испытывает: на конкурсы кинокомпании подали 126 заявок. «Мы столкнулись с неожиданно низким качеством проектов на конкурсе для иных компаний», – заявил исполнительный директор фонда Вячеслав Тельнов. Поэтому фонд впервые в своей истории не раздал продюсерам все имеющиеся у него средства, а отложил 382 млн руб. Их распределят на дополнительном конкурсе осенью.
Объяснения происшедшему у Тельнова нет, он предлагает дождаться осеннего конкурса, чтобы оценить состояние киноиндустрии. Последние два года министр культуры Владимир Мединский, продюсеры и сотрудники кинотеатров говорили, что качество отечественных фильмов растет и вместе с ним и доверие аудитории. В 2018 г. почти 30% зрителей, пришедших в российские кинотеатры, выбрали отечественные фильмы – это рекорд для индустрии.
Три продюсера, опрошенные «Ведомостями», уверены, что снижение числа качественных заявок в Фонд кино связано не с возможным кризисом в индустрии, а с тем, что часть игроков рынка предпочли участвовать в конкурсе не фонда, а Минкульта. Они называют несколько причин такого решения. Во-первых, из-за смены директора фонда в конце прошлого года продюсеры не понимали, как организация будет работать и распределять деньги в этом году. Прежний руководитель фонда Антон Малышев ушел со своего поста осенью 2018 г. из-за конфликта с Мединским. Во-вторых, новый директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова последние полтора года активно работает с индустрией и демонстрирует готовность финансировать качественное жанровое кино, указывают собеседники «Ведомостей». В-третьих, по их словам, молодые продюсеры считают, что у них больше шансов получить деньги у министерства, поскольку за финансирование фонда высока конкуренция между лидерами и именитыми продюсерами. Минкульт в этом году получил 197 заявок от продюсеров на финансирование полнометражных фильмов, что заметно больше, чем в 2018 г., рассказала «Ведомостям» Любимова. Итоги этого конкурса будут подведены в июне. Всего в этом году министерство распределит между продюсерами художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов 3 млрд руб. Фонд мог недосчитаться качественных заявок из-за конкурса Минкульта, соглашается Любимова, но вряд ли это было решающим фактором. Она также предлагает дождаться осеннего конкурса фонда, чтобы лучше оценить ситуацию.
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