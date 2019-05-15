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Статья опубликована в № 4813 от 16.05.2019 под заголовком: Продюсеры дали слабину

Фонд кино впервые не выдал продюсерам часть денег

Виноваты плохие сценарии. Осенью он проведет повторный конкурс на 390 млн рублей

Фонд кино объявил, как распределил деньги между продюсерами в этом году. Всего он мог бы раздать на производство фильмов около 3,5 млрд руб. Большая часть этой суммы (2,8 млрд руб.) – субсидия из федерального бюджета, остальное – собственные средства фонда.

В отличие от Министерства культуры, которое финансирует авторские фильмы, государственный фонд поддерживает массовое коммерческое кино. В приоритетном порядке он распределяет деньги между 10 крупнейшими кинокомпаниями страны – так называемыми лидерами кинопроизводства. В этом году на 18 проектов лидеров фонд выдал 2,5 млрд руб.

Остальные деньги фонд, как и в прошлые годы, собирался раздать по конкурсу иным кинокомпаниям, работающим в России. Этот конкурс неожиданно прошло только 18 проектов – в полтора раза меньше, чем в 2018 г. Остальные проекты были отсеяны сценарным и экспертными советами фонда. Недостатка в желающих получить финансирование фонд не испытывает: на конкурсы кинокомпании подали 126 заявок. «Мы столкнулись с неожиданно низким качеством проектов на конкурсе для иных компаний», – заявил исполнительный директор фонда Вячеслав Тельнов. Поэтому фонд впервые в своей истории не раздал продюсерам все имеющиеся у него средства, а отложил 382 млн руб. Их распределят на дополнительном конкурсе осенью.

Объяснения происшедшему у Тельнова нет, он предлагает дождаться осеннего конкурса, чтобы оценить состояние киноиндустрии. Последние два года министр культуры Владимир Мединский, продюсеры и сотрудники кинотеатров говорили, что качество отечественных фильмов растет и вместе с ним и доверие аудитории. В 2018 г. почти 30% зрителей, пришедших в российские кинотеатры, выбрали отечественные фильмы – это рекорд для индустрии.

Три продюсера, опрошенные «Ведомостями», уверены, что снижение числа качественных заявок в Фонд кино связано не с возможным кризисом в индустрии, а с тем, что часть игроков рынка предпочли участвовать в конкурсе не фонда, а Минкульта. Они называют несколько причин такого решения. Во-первых, из-за смены директора фонда в конце прошлого года продюсеры не понимали, как организация будет работать и распределять деньги в этом году. Прежний руководитель фонда Антон Малышев ушел со своего поста осенью 2018 г. из-за конфликта с Мединским. Во-вторых, новый директор департамента кинематографии Минкульта Ольга Любимова последние полтора года активно работает с индустрией и демонстрирует готовность финансировать качественное жанровое кино, указывают собеседники «Ведомостей». В-третьих, по их словам, молодые продюсеры считают, что у них больше шансов получить деньги у министерства, поскольку за финансирование фонда высока конкуренция между лидерами и именитыми продюсерами. Минкульт в этом году получил 197 заявок от продюсеров на финансирование полнометражных фильмов, что заметно больше, чем в 2018 г., рассказала «Ведомостям» Любимова. Итоги этого конкурса будут подведены в июне. Всего в этом году министерство распределит между продюсерами художественных и документальных фильмов, а также мультфильмов 3 млрд руб. Фонд мог недосчитаться качественных заявок из-за конкурса Минкульта, соглашается Любимова, но вряд ли это было решающим фактором. Она также предлагает дождаться осеннего конкурса фонда, чтобы лучше оценить ситуацию.

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