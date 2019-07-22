Технологии / Интернет и digital
Статья опубликована в № 4860 от 23.07.2019 под заголовком: Рунет и аудитор показали друг на друга

Рунет не поверил аудитору рекламы

Подсчеты Sizmek вводят рекламодателей в заблуждение, заявляют интернет-компании

Крупнейшие компании рунета — Mail.ru Group, Rambler Group, Gazprom-media digital (GPMD) и РБК, — официально предупредили рекламные агентства, что отказываются дальше использовать технологию компании Sizmek, которая специализируется на аудите показов рекламы в интернете, рассказали «Ведомостям» сотрудники нескольких медиакомпаний и агентств. Это первое столь массовое выступление игроков против одной компании, указывают они.

На проверке онлайн-размещений с помощью Sizmek настаивают крупные рекламодатели, в том числе «Ростелеком», Tele2 и Unilever, чьи бюджеты площадки теперь могут потерять. «Ведомости» ознакомились с копиями писем интернет-компаний. Sizmek предоставляет рекламодателям некорректные, чаще всего заниженные данные по показам объявлений и роликов, наставают площадки, из-за чего страдает их деловой имидж, а рекламодатели начинают требовать компенсаций и скидок. Российские интернет-площадки не привыкли раскрывать рекламодателям детали размещений, возражает Sizmek, и чаще всего соблюдают собственные, а не международные стандарты показов банеров и видеороликов.

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