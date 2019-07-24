Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4862 от 25.07.2019 под заголовком: Rambler проверит рекламу в кино

Rambler Group проверит показ рекламы по кинобилетам

Группа договорилась о раскрытии данных с Фондом кино

Фонд кино и Rambler Group проверят размещение рекламы в кинотеатрах, сообщили эти организации. Рекламодатели в онлайн-режиме получат данные о показе роликов в конкретных кинотеатрах и о числе зрителей в зале.

Акционер Rambler Group Александр Мамут владеет крупнейшей в России сетью кинотеатров Okko (включает 76 кинотеатров). В 2017 г. группа решила полностью перезапустить систему продажи рекламы в кино. Сейчас ее рекламное агентство размещает ролики перед показом фильмов не только в собственных кинотеатрах, но и в таких киносетях, как «Киномакс», муниципальной «Москино» и региональной «Мягкий кинотеатр» (36, 13 и семь кинотеатров соответственно). Это почти 20% кинозалов в стране, следует из данных аналитической компании «Невафильм Research».

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