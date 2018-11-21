В России запускается единая система учета онлайн-просмотров фильмов

Онлайн-кинотеатры действительно не хотят предоставлять все те данные, которые пытаются получить члены АПКиТ Unsplash

Российские продюсеры добились, чтобы местные онлайн-кинотеатры в ближайшие месяцы начали использовать аналитическую компанию Nielsen для подсчета интернет-просмотров фильмов, рассказали «Ведомостям» сотрудники пяти медиакомпаний. Продюсеры и прокатчики недовольны тем, как сейчас онлайн-сервисы предоставляют данные по просмотрам и покупке контента, объясняют собеседники «Ведомостей». Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), которая объединяет подавляющее большинство производителей контента в России, даже попросила вмешаться в ситуацию Минкомсвязи, говорят они: 16 ноября замминистра связи Алексей Волин провел совещание по этому вопросу с медиакомпаниями и онлайн-сервисами. В нем участвовали представители продюсерских компаний СТВ, Art Pictures, Yellow, Black & White (YBW), StarMedia, холдинга «Национальная медиа группа», прокатчиков «Вольга» и «Централ партнершип», онлайн-кинотеатров Ivi, Megogo, Okko и «Яндекса». Несколько участников совещания рассказали «Ведомостям» об итогах встречи.

Доходы онлайн-кинотеатров в России растут на 30–40% в год, а их выплаты российским медиакомпаниям, по оценкам самих продюсеров, не больше чем на 10% в год, говорит сотрудник крупной медиакомпании. Сервисы монетизируют контент по трем основным моделям: пользователь либо платит за конкретный фильм или сериал, либо оплачивает подписку, либо смотрит бесплатно, а кинотеатр зарабатывает на рекламе. Правообладатель получает либо заранее зафиксированную сумму, либо его вознаграждение зависит от просмотров его контента, новых подписчиков, показов рекламы и т. д. Во втором случае его доходы напрямую зависят от того, насколько добросовестно кинотеатр отчитывается о своей аудитории.

Несколько продюсеров и прокатчиков, участвовавших в совещании, заявили «Ведомостям», что не доверяют цифрам, которые сейчас им предоставляют онлайн-кинотеатры. Двое из них уверены, что интернет-сервисы скрывают часть доходов. Поэтому медиакомпании и настояли, чтобы сервисы начали использовать софт Nielsen (разработан на базе решения российской Data Screen) – независимой аналитической компании, которая перепроверяет предоставляемые данные, в частности, через контрольные закупки.

Сотрудники двух онлайн-кинотеатров категорически не согласны с рассуждениями об их недобросовестности: ни один из правообладателей открыто не обвинял их в воровстве, указывают они. Онлайн-кинотеатры действительно не хотят предоставлять все те данные, которые пытаются получить члены АПКиТ, признает один из них: «Это коммерческая информация, которая может быть использована конкурентами». Кроме того, продюсеры сами четко не понимают, как обрабатываются и получаются те или иные данные, недооценивают технические сложности сбора такой аналитики, добавляет он.

На совещании продюсеры, прокатчики и онлайн-кинотеатры Ivi, Megogo и Okko договорились, что к началу 2019 г. сервисы начнут предоставлять Nielsen первые данные по контенту тех компаний, которые уже согласились на такую модель. Сначала это будут данные только по пользовательским платежам. Позднее компании обсудят аналогичную отчетность по подписной и рекламной модели. В конечном итоге это должна быть система отчетности, схожая с государственной системой единого кинобилета, которая сейчас действует в офлайновых российских кинотеатрах, говорят источники «Ведомостей».

Директор новых направлений Nielsen Сергей Гламазда подтвердил, что к концу года компания рассчитывает наладить поставку данных из онлайн-кинотеатров и со временем сделать часть их открытыми. По его словам, Nielsen уже предварительно договорилась о поставке данных примерно с 20 крупными кинокомпаниями, работающими в России, в том числе с прокатчиком 20th Century Fox. Также Nielsen договорилась со студией Disney, знают два источника «Ведомостей». Это означает, что Nielsen будет обрабатывать данные по подавляющему большинству покупок фильмов в рунете.

Гендиректор Disney в России и СНГ Марина Жигалова-Озкан не стала комментировать возможные договоренности компании с Nielsen, но назвала правильным решением введение единых стандартов отчётности онлайн-кинотеатров и платформ: «Это позволит системно сделать бизнес более прозрачным и удобным для всех сторон. Мы готовы сотрудничать с партнёрами в этом вопросе».

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