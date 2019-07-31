Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки

Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: IPhone уже не главный

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Потребители дольше пользуются iPhone, а значит, реже обновляют устройства, пишет The Wall Street Journal (WSJ) Андрей Гордеев / Ведомости

Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд. Это составило 48,3% от общей квартальной выручки в $53,8 млрд, следует из отчетности. Чистая прибыль компании сократилась почти на 9% – до $10 млрд.

Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании. Apple построила свой бизнес на iPhone, но продажи гаджета на перенасыщенном рынке падают на протяжении трех кварталов подряд, отмечает The New York Times (NYT).