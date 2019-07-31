Технологии / Персональные технологии
Статья опубликована в № 4867 от 01.08.2019 под заголовком: IPhone уже не главный

Продажи iPhone принесли Apple меньше половины квартальной выручки

Новинки корпорации перестали удивлять покупателей

Во вторник, 30 июля, Apple отчиталась по итогам III квартала 2019 финансового года, который завершился в июне. За эти три месяца впервые с 2012 г. продажи iPhone принесли компании меньше половины выручки: они сократились в годовом выражении на 12% до $25,99 млрд. Это составило 48,3% от общей квартальной выручки в $53,8 млрд, следует из отчетности. Чистая прибыль компании сократилась почти на 9% – до $10 млрд.

Еще в I квартале 2018 финансового года продажи iPhone приносили почти 70% выручки Apple, следует из данных компании. Apple построила свой бизнес на iPhone, но продажи гаджета на перенасыщенном рынке падают на протяжении трех кварталов подряд, отмечает The New York Times (NYT).

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