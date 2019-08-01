Генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios» назначена Нелли Яралова

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Нелли Яралова стала генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios» Доминик Бутен / ТАСС

Нелли Яралова стала генеральным продюсером «ТНТ-Premier Studios», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Эта студия отвечает за производство сериалов и фильмов для таких каналов «Газпром-медиа», как ТНТ и ТВ-3, а также для видеосервиса «ТНТ-Premier».

Студия была запущена в начале года, стратегически ею управляют гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и генпродюсер того же канала Евгений Никишов.