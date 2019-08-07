Суд признал незаконным отказ в регистрации одного из товарных знаков «Просвещения»

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Максим Стулов / Ведомости

Суд по интеллектуальным правам признал незаконным отказ Роспатента от регистрации товарных знаков Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) издательством « Просвещение». Такое решение суд вынес сегодня, 7 августа.

Федеральные образовательные стандарты утверждало Министерство образования и науки. Разрабатывал их Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образования. Логотип, который использует «Просвещение», был создан для презентации и материалов, которые готовил институт, говорил «Ведомостям» Александр Кондаков, в то время научный руководитель института и гендиректор «Просвещения». В 2012 г. издательство «Просвещение» получило в Роспатенте патент на ФГОС. Другие компании патенты с такой аббревиатурой не регистрировали.