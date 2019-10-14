Технологии / Медиа
Статья опубликована в № 4920 от 15.10.2019 под заголовком: «Эксмо» вызвало в полицию пользователей Avito

«Эксмо» пожаловалось в полицию на пользователей Avito

Издательство требует привлечь их к административной ответственности за незаконную продажу электронных книг

Издательство «Эксмо» обратилось в отдел МВД по Хорошевскому району г. Москвы с требованием возбудить административные дела в отношении пользователей сайта объявлений Avito, сообщил «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ; представляет интересы издательства). Издательство направило в полицию шесть заявлений. Привлечь к ответственности издательство планирует владельцев крупнейших пиратских каталогов, утверждает Рябыко.

Эти частные лица, по словам гендиректора АЗАПИ, размещают на Avito объявления о продаже электронных версий книг «Эксмо», не имея на то разрешения правообладателя. Такие действия, как считают в «Эксмо», подпадают под ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»). За это нарушение для граждан сейчас предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 руб., а также конфискация контрафактных экземпляров произведений и оборудования.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Roltom
10:55 15.10.2019
а на Флибусте их не было?
00
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике