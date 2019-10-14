«Эксмо» пожаловалось в полицию на пользователей Avito

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Avito – одна из крупнейших площадок рунета, по данным Mediascope Андрей Гордеев / Ведомости

Издательство «Эксмо» обратилось в отдел МВД по Хорошевскому району г. Москвы с требованием возбудить административные дела в отношении пользователей сайта объявлений Avito, сообщил «Ведомостям» гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете Максим Рябыко (АЗАПИ; представляет интересы издательства). Издательство направило в полицию шесть заявлений. Привлечь к ответственности издательство планирует владельцев крупнейших пиратских каталогов, утверждает Рябыко.

Эти частные лица, по словам гендиректора АЗАПИ, размещают на Avito объявления о продаже электронных версий книг «Эксмо», не имея на то разрешения правообладателя. Такие действия, как считают в «Эксмо», подпадают под ст. 7.12 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав»). За это нарушение для граждан сейчас предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 руб., а также конфискация контрафактных экземпляров произведений и оборудования.