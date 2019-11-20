«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в платформу больших данных
«Ростелеком» и ВТБ создадут совместную технологическую платформу по работе с большими данными. Соответствующий меморандум на инвестиционном форуме «ВТБ капитала» «Россия зовет!» подписали президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и председатель правления ВТБ Андрей Костин. Инвестиции в платформу со стороны обеих компаний оцениваются в 1 млрд руб.
Совместное предприятие «Ростелекома» и ВТБ будет разрабатывать системы обмена, анализа и визуализации больших данных, в том числе с применением технологии искусственного интеллекта, говорится в сообщении компаний. Платформа будет открыта для всех участников телекоммуникационного рынка, финансовых услуг, ритейла, девелопмента и организаций государственного сектора. Все использованные данные будут деперсонализированы и зашифрованы до передачи партнерам, а также проходить проверку качества и легальности. Храниться данные будут на стороне участников проекта.
Ранее четыре собеседника «Ведомостей», знающих о готовящейся сделке, говорили, что партнеры пытаются вовлечь в проект других поставщиков данных. Они говорили, что данными поделится «Магнит» (18,3% ритейлера принадлежит ВТБ). Трое указывали на Tele2 – представитель оператора подтвердил, что он может стать участником проекта, отказавшись от других комментариев. Сейчас у «Ростелекома» уже 45% акций компании, в середине ноября госоператор подтвердил, что выкупает еще 55% Tele2. Два человека слышали от ВТБ и «Ростелекома» об участии в проекте «Почта банка» (49,99% – у ВТБ). Кроме того, собеседники «Ведомостей» слышали о переговорах со страховой компанией «Согаз», которая на 10% принадлежит ВТБ, группой ПИК (23,1% – у ВТБ), а также с «Национальной медиа группой», «Почтой России» и X5 Retail Group. Ранее представитель «Согаза» (владеет «ВТБ страхованием») отказался от комментариев, а остальные компании не ответили на запросы «Ведомостей».
Подобные объединения уже существуют. Например, в группу МТС входит сам мобильный оператор, его крупная розничная сеть (почти 5900 салонов по состоянию на август 2019 г.), «МТС банк», и еще несколько направлений – видеосервис и другие развлекательные проекты.