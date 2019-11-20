«Ростелеком» и ВТБ вложат миллиард рублей в платформу больших данных

Ранее четыре собеседника «Ведомостей», знающих о готовящейся сделке, говорили, что партнеры пытаются вовлечь в проект других поставщиков данных. Они говорили, что данными поделится «Магнит» (18,3% ритейлера принадлежит ВТБ). Трое указывали на Tele2 – представитель оператора подтвердил, что он может стать участником проекта, отказавшись от других комментариев. Сейчас у «Ростелекома» уже 45% акций компании, в середине ноября госоператор подтвердил, что выкупает еще 55% Tele2. Два человека слышали от ВТБ и «Ростелекома» об участии в проекте «Почта банка» (49,99% – у ВТБ). Кроме того, собеседники «Ведомостей» слышали о переговорах со страховой компанией «Согаз», которая на 10% принадлежит ВТБ, группой ПИК (23,1% – у ВТБ), а также с «Национальной медиа группой», «Почтой России» и X5 Retail Group. Ранее представитель «Согаза» (владеет «ВТБ страхованием») отказался от комментариев, а остальные компании не ответили на запросы «Ведомостей».