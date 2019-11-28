«Мегафон» запустил облачную систему для автоматизации логистики по России

Сейчас подавляющую долю выручки операторам приносят привычные сервисы: телефония и интернет. Другие сервисы занимают всего несколько процентов от общей выручки, но в ближайшие годы рынок межмашинного взаимодействия может приносить несколько десятков процентов выручки, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сотням транспортных компаний в России нужно собирать информацию о поездках, водителях и машинах, и эти данные способны собрать именно операторы, уверен он: на этом рынке постепенно выступят все телеком-игроки, все они уже испытывают подобные решения.