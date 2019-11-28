«Мегафон» запустил облачную систему для автоматизации логистики по России
«Мегафон» запустил очередной сервис – облачную систему «Мегафон-карго» для автоматизации логистики по России. С ее помощью клиенты транспортных компаний и грузоперевозчиков смогут оформить отправку груза онлайн, подписать электронную транспортную накладную цифровой подписью, сравнить цены перевозчиков и автоматически объединять заявки в один рейс, рассказал представитель «Мегафон».
Разработчиком платформы стала Mail.ru Group. Собственного автопарка у «Мегафона» не появилось – в свою систему оператор привлек 20 транспортных партнеров, среди которых сервис грузоперевозок DPD, рассказали в компании. Остальных партнеров оператор не называет, на платформе в списке перевозчиков также указаны «Деловые линии», «Дэл» и «Транском». Стоимость перевозок зависит от маршрута и перевозчика и начинается примерно от 300 руб., рассказали в «Мегафоне».
Определение местоположения груза осуществляется с помощью спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, а также через базовые станции «Мегафона», на которых регистрируется телефон водителя, продолжает представитель оператора. Сколько потрачено на «Мегафон-карго», в компании не разглашают.
Над подобными системами работают и другие операторы. МТС использует собственные логистические системы для управления транспортом и грузоперевозками для нужд компаний, рассказал его представитель Алексей Меркутов: платформа МТС интегрирована с внутренними учетными системами, сервисами геолокации, транспортными и складскими компаниями, названия которых оператор не разглашает. Сейчас МТС находится в стадии масштабирования и интеграции с собственной облачной платформой CloudMTS, где собираются, обрабатываются и хранятся данные о грузоперевозках.
Сейчас подавляющую долю выручки операторам приносят привычные сервисы: телефония и интернет. Другие сервисы занимают всего несколько процентов от общей выручки, но в ближайшие годы рынок межмашинного взаимодействия может приносить несколько десятков процентов выручки, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Сотням транспортных компаний в России нужно собирать информацию о поездках, водителях и машинах, и эти данные способны собрать именно операторы, уверен он: на этом рынке постепенно выступят все телеком-игроки, все они уже испытывают подобные решения.
Главным источником заказов для грузоперевозчиков сейчас выступают экспедиторы, но постепенно их услуги заменяют платформы, подобные «Мегафон-карго», полагает управляющий директор «Совтрансавто» Владимир Тян.
Можно выделить три типа онлайн-платформ или логистических IT-сервисов на рынке грузовых перевозок: доски объявлений или биржи автоперевозок («Автотрансинфо», Сargomart), агрегаторы (например, Deliver или пилотный проект, который запускала X5 Retail Group – Gocargo) и Saas-решения (Loginet, Transporeon, Atrucks, «Мегафон-карго»), объясняет гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Именно логистические платформы обеспечивают для компаний малого и среднего бизнеса доступ к крупным клиентам, у которых они при других условиях не могут получить заказ, заключает он.