«Яндекс» будет сам производить датчики для беспилотников

Лидар (Light Detection and Ranging, LiDAR) – устройство, определяющее расстояние до предмета и его очертания с помощью светового луча. В сочетании с видеокамерами и радарами (определяют расстояние до предметов с помощью радиоволн) такие сенсоры дают точную и подробную информацию о ситуации на дороге. Радар может обнаружить объект на расстоянии до 300 м и определить скорость движения, но не распознает его тип. Камера определит тип предмета, распознает дорожный знак, но очень зависит от погоды. Лидар дополнит камеры и радары.