МТС представит умную колонку в начале 2020 года

Виртуального помощника МТС будут звать Марвин – в отличие от большинства других компаний, использовавших женские имена (Алиса, Siri, Alexa, Маруся). Сейчас Марвина тестируют сотрудники МТС – он приобретает новые навыки, говорится в письме Сандлера. Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.