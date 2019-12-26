Дуров против США. Почему Telegram остался без криптовалюты

Дуров рассчитывал, что запуск TON положит начало новой, децентрализованной экономике в интернете, а Gram составит серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму – под это создатели платформы привлекли $1,7 млрд инвестиций со всего мира. Запуск TON мог состояться 31 октября, если бы не иск Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) и временный запрет на эмиссию криптовалюты. Дуров разослал письмо инвесторам, что старт TON переносится на 30 апреля. Юристы Telegram сообщили SEC, что компания готова не предлагать, не продавать и не передавать криптовалюту, пока суд решит все юридические вопросы.