Дуров против США. Почему Telegram остался без криптовалюты
Блокчейн-платформа Telegram Open Network (TON) задумывалась Павлом Дуровым как глобальная экосистема с собственной криптовалютой (Gram), которой можно будет оплачивать товары и услуги. Впервые о TON стало известно в январе 2018 г. из белой книги проекта, которая утекла в сеть.
Дуров рассчитывал, что запуск TON положит начало новой, децентрализованной экономике в интернете, а Gram составит серьезную конкуренцию биткойну и эфириуму – под это создатели платформы привлекли $1,7 млрд инвестиций со всего мира. Запуск TON мог состояться 31 октября, если бы не иск Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) и временный запрет на эмиссию криптовалюты. Дуров разослал письмо инвесторам, что старт TON переносится на 30 апреля. Юристы Telegram сообщили SEC, что компания готова не предлагать, не продавать и не передавать криптовалюту, пока суд решит все юридические вопросы.
По условиям договора Дуров обязан был вернуть деньги инвесторам, если не выполнит обещаний, но большинство инвесторов согласилось ждать TON до весны.
Претензия SEC состояла в том, что Gram – ценная бумага, а значит, эмитент должен раскрыть информацию о своей деятельности и об инвесторах, как требует американское законодательство. По данным SEC, компании Дурова продали около 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю, в том числе свыше 1 млрд токенов – 39 жителям США.
Telegram признал, что продавал токены ранним инвесторам, но утверждал, что зарегистрировал их в упрощенном порядке в соответствии с Regulation D, говорит партнер Taxology Михаил Успенский. SEC указывала, что процедура Regulation D предусматривает, что инвесторы не будут прямо или косвенно их перепродавать до официального запуска платформы – а вторичный рынок Gram сформировался почти сразу.
В начале декабря стало известно, что в деле появился новый свидетель – бывший инвестиционный советник Telegram Джон Хайман. SEC утверждала, что показания этого человека критически важны. Подданный Великобритании Хайман находится вне американской юрисдикции, но американский суд попросил Высокий суд Англии и Уэльса допросить его.
Вторичный рынок токенов Gram, о котором знали консультанты проекта и Хайман лично, – один из ключевых аргументов SEC, объясняет советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский: основываясь на этом аргументе, SEC сможет доказать, что вторичный рынок сформировался еще до появления реальных товаров, которые можно купить за Gram, а значит, покупатели Gram рассчитывали в ходе ICO использовать токен для спекуляций.
SEC приводит переписку Хаймана с одним из инвесторов TON, из которой ясно, что Хайман не только знал о существовании вторичного рынка Gram, но и проявлял к нему интерес: в ответ на сообщение о текущем курсе Хайман просит инвестора продолжать его информировать. Хайман больше не работает в Telegram, но имеет отношение к попыткам создать вторичный рынок для торговли Gram, говорится в письме SEC английскому суду.
Из иска SEC стало ясно, что среди инвесторов ICO Telegram были фонды и бизнесмены из Кремниевой долины, азиатские предприниматели и члены фан-клуба Дурова, например голливудский актер Джаред Лето. 28 октября 2017 г. с почтового ящика crash@jaredleto.com на адреса Дурова и партнера венчурного фонда Kleiner Perkins Мамуна Хамида пришло письмо: «С удовольствием представляю друг другу двух людей, к которым я отношусь с почтением, и предвкушаю отличную сделку». Дурова автор письма назвал «гребаным гением». Хамид в ответ поблагодарил Джареда и признался, что и сам большой фанат работы Дурова.