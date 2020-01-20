У «Почты России» может появиться свой венчурный фонд

«Почта России» намерена заплатить за разработку двух документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития, сообщил «Ведомостям» представитель «Почты России». «Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%», – объяснил представитель «Почты России». Поручение об этом ФГУПам дал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 г., тогда «Почта России» имела именно такой правовой статус.