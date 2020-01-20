У «Почты России» может появиться свой венчурный фонд
«Почта России» собирается найти подрядчика, который оценит целесообразность запуска корпоративного венчурного фонда или участия в уже существующих венчурных фондах, направленных на поддержку отечественной инновационной экосистемы. Фонд может стать частью программы инновационного развития «Почты России» до 2024 г. Информация об этой программе размещена на сайте госзакупок. Начальная цена договора – 59,8 млн руб. Подрядчик будет определен в начале февраля.
«Почта России» намерена заплатить за разработку двух документов: долгосрочной программы развития и программы инновационного развития, сообщил «Ведомостям» представитель «Почты России». «Их создание является обязательным для стратегических открытых акционерных обществ и ФГУПов и открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%», – объяснил представитель «Почты России». Поручение об этом ФГУПам дал президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в 2017 г., тогда «Почта России» имела именно такой правовой статус.