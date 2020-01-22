Более триллиона евро потребители потратят на технику и электронику в 2020 году
По оценкам аналитической компании GfK, в 2020 г. покупатели во всем мире потратят 1,05 трлн евро на электронику и бытовую технику, что на 2,5% больше, чем в 2019 г. Эти данные приводятся в ежегодном отчете компании, с копией которого удалось ознакомиться «Ведомостям». Представитель компании подтвердил подлинность данных.
В предыдущем отчете, в начале прошлого года, GfK прогнозировала увеличение глобального рынка электроники до 1,03 трлн евро, однако несколько ошиблась: потребители в 2019 г. купили подобных товаров лишь на 1,02 трлн. В 2020 г. главным драйвером роста продаж станут телекоммуникации, считает ведущий эксперт GfK Павлин Лазаров. По его словам, благодаря распространению устройств, поддерживающих технологии связи пятого поколения, телекоммуникационный сектор вновь вырастет. Спрос на смартфоны, в частности в Китае и развивающихся странах Азии, позитивно скажется на всем мировом рынке потребительских технологий, думает он.