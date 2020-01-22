Более триллиона евро потребители потратят на технику и электронику в 2020 году

В предыдущем отчете, в начале прошлого года, GfK прогнозировала увеличение глобального рынка электроники до 1,03 трлн евро, однако несколько ошиблась: потребители в 2019 г. купили подобных товаров лишь на 1,02 трлн. В 2020 г. главным драйвером роста продаж станут телекоммуникации, считает ведущий эксперт GfK Павлин Лазаров. По его словам, благодаря распространению устройств, поддерживающих технологии связи пятого поколения, телекоммуникационный сектор вновь вырастет. Спрос на смартфоны, в частности в Китае и развивающихся странах Азии, позитивно скажется на всем мировом рынке потребительских технологий, думает он.