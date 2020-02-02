В России намерены делать оборудование для пятого поколения связи
Компания «Глобалинформсервис» (ГИС) и концерн «Созвездие» (входит в ГК «Ростех») будут совместно разрабатывать оборудование, соответствующее международному открытому стандарту пятого поколения связи. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Ростеха». ГИС не ответил на запрос, но человек, близкий к компании, подтвердил информацию.
ГИС – давний партнер концерна «Созвездие», но с 2019 г. сотрудничество стало более тесным, рассказал представитель «Ростеха». Для выполнения национальной программы «Цифровая экономика» компании совместно разработали модель базовой станции четвертого поколения связи, их будет серийно производить «Созвездие». Подобных отечественных комплексных решений для сетей пятого поколения на рынке пока нет, уверяет представитель «Ростеха».