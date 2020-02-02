В России намерены делать оборудование для пятого поколения связи

ГИС – давний партнер концерна «Созвездие», но с 2019 г. сотрудничество стало более тесным, рассказал представитель «Ростеха». Для выполнения национальной программы «Цифровая экономика» компании совместно разработали модель базовой станции четвертого поколения связи, их будет серийно производить «Созвездие». Подобных отечественных комплексных решений для сетей пятого поколения на рынке пока нет, уверяет представитель «Ростеха».