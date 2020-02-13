Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»

Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору. Еще один человек, знакомый с ситуацией в компании, отметил, что «Билайн» первым из операторов отменил поездку на Mobile World Congress в Барселоне еще до того, как стало известно об официальной отмене мероприятия в связи с опасениями, связанными с распространением коронавируса. Смена планов оператора была связана именно со сменой топ-менеджера, уточнил он. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.