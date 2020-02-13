Василь Лацанич уйдет с поста гендиректора «Вымпелкома»
Василь Лацанич досрочно покинет пост гендиректора «Вымпелкома». Об этом «Ведомостям» сообщили два человека, близких к оператору. Еще один человек, знакомый с ситуацией в компании, отметил, что «Билайн» первым из операторов отменил поездку на Mobile World Congress в Барселоне еще до того, как стало известно об официальной отмене мероприятия в связи с опасениями, связанными с распространением коронавируса. Смена планов оператора была связана именно со сменой топ-менеджера, уточнил он. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев.
В 9 утра 14 февраля по Москве холдинг Veon (владеет оператором «Вымпелком») объявит финансовые результаты за 2019 год. Несмотря на то, что корпоративный сегмент показывает рост на 5%, «Вымпелком» провалился в рознице, знает человек, близкий к оператору. По его словам, именно с этим и связано увольнение Лацанича.
С 2001 г. Василь Лацанич занимал должность руководителя отдела маркетинга ЗАО «Украинская мобильная система», которая вскоре стала дочерней компанией ОАО «МТС». В 2005 г. он был назначен на должность директора по маркетингу «МТС Украина». Благодаря запуску первого виртуального оператора (JEANS) и проведения ребрендинга компании в 2007 году Лацанич укрепил позиции МТС на рынке сотовой связи. С сентября 2011 г. по июнь 2017 г. был вице-президентом ПАО «Мобильные ТелеСистемы» по маркетингу и был членом правления МТС.
В ноябре 2017 года советом директоров ПАО «ВымпелКом» Лацанич был избран генеральным директором сроком на 3 года, и вступил в должность 10 января 2018 г. сменив на этом посту Шелля Йонсена.