«Почта России» оснастит весь свой автопарк датчиками движения и контроля

В первый год компания планирует оснастить 2500 собственных автомобилей модулями «Глонасс» производства компании «Навтелеком». Эти модули в режиме реального времени будут собирать данные с различных датчиков и систем автомобиля и передавать их в центры обработки данных «Почты России». Система позволит оптимизировать маршруты автомобилей, надеется заместитель гендиректора «Почты России» Игорь Чебунин. Система даст возможность отслеживать пробег грузовиков, планировать сроки технического обслуживания и ремонта и прогнозировать расход топлива, предполагает представитель компании. Вся собранная информация будет обрабатываться на новой цифровой платформе. Поставщиком решения на конкурсной основе был выбран «Меркатор холдинг».