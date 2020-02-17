«Почта России» оснастит весь свой автопарк датчиками движения и контроля
В «Почте России» начинает работать цифровая платформа для анализа больших данных. С ее помощью компания будет управлять собственным автопарком, рассказал «Ведомостям» представитель почтового оператора. Всего программа цифровой трансформации компании рассчитана на четыре года. Общий размер инвестиций может достичь 400 млн руб., из которых 120 млн руб. будет потрачено уже в нынешнем году, сообщил он.
В первый год компания планирует оснастить 2500 собственных автомобилей модулями «Глонасс» производства компании «Навтелеком». Эти модули в режиме реального времени будут собирать данные с различных датчиков и систем автомобиля и передавать их в центры обработки данных «Почты России». Система позволит оптимизировать маршруты автомобилей, надеется заместитель гендиректора «Почты России» Игорь Чебунин. Система даст возможность отслеживать пробег грузовиков, планировать сроки технического обслуживания и ремонта и прогнозировать расход топлива, предполагает представитель компании. Вся собранная информация будет обрабатываться на новой цифровой платформе. Поставщиком решения на конкурсной основе был выбран «Меркатор холдинг».