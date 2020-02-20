Чем DuckDuckGo лучше Google
Слежка за пользователями в интернете и как ее избежать – модная тема. Apple, например, использует ее в маркетинге своих гаджетов – позиционирует их как безопасные. Но есть стартапы, которые давным-давно разыграли карту конфиденциальности. Казалось бы, как стать успешным на рынке поиска в интернете, если на нем доминирует Google? Эту задачу Microsoft с его Bing решил во многом благодаря деньгам плюс по умолчанию встраивает поисковик в другие свои продукты. А американец Гэбриел Вайнберг сделал конфиденциальность фишкой своего поисковика DuckDuckGo. Без шпионских штучек и с минимумом рекламы он занял прочное место на рынке, и он востребован. Да, с маленькой долей – 0,4% (здесь и далее данные по доле рынка – Statcounter). Но кто не мал в сравнении с Google (92,3%). А, например, с долей Yahoo! (1,6%) – сопоставимо. И стартап Вайнберга приносит ему прибыль.
Ужастики Вайнберга
«Это миф, что поисковикам обязательно отслеживать вашу личную историю поиска, чтобы зарабатывать деньги или давать качественные результаты поиска, – рассказывает Вайнберг на сайте Quora. – Тот, кто заказывает рекламу в самом поисковике, покупает показы, основанные на словах запроса, а не профиле пользователя. <...> Если вы ищете «машина», вы с большей вероятностью кликнете на объявление о машине, чем на рекламу того, что вы искали неделю назад, не так ли? <...> Так почему же за вами следят? <...> В Google ваши поиски отслеживают, извлекают и упаковывают в профиль – чтобы рекламодатели могли достать вас через огромные рекламные сети Google, встроенные в миллионы сайтов и приложений. Вот почему, стоит вам поискать что-то в Google, вы рискуете увидеть эту рекламу у себя везде: навязчивые, раздражающие, неистребимые баннерные объявления <...> К сожалению, сейчас Google развертывает скрытые трекеры на 76% веб-сайтов, чтобы получать информацию о вашем поведении в интернете, а у Facebook есть скрытые трекеры примерно на 25% веб-сайтов – согласно отчету [в проекте Принстонского университета] Princeton Web Transparency & Accountability Project. Вполне вероятно, что Google и/или Facebook следят за вами на большинстве посещаемых вами сайтов». Дальше Вайнберг рассказывает страшилки, как могут быть использованы эти данные. От передачи «компаниям, о которых вы даже не слышали» до влияния на выборах.
Вайнберг умалчивает, что все эти данные поисковики передают в обезличенном виде. С другой стороны, в 2005 г. провайдер AOL случайно опубликовал детали поиска, выполненного 650 000 его пользователей через Google. А журналисты The New York Times наглядно показали, как на основе этой информации можно легко вычислить пользователя (в их случае это была 62-летняя женщина из штата Джорджия).