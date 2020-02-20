Чем DuckDuckGo лучше Google

«Это миф, что поисковикам обязательно отслеживать вашу личную историю поиска, чтобы зарабатывать деньги или давать качественные результаты поиска, – рассказывает Вайнберг на сайте Quora. – Тот, кто заказывает рекламу в самом поисковике, покупает показы, основанные на словах запроса, а не профиле пользователя. <...> Если вы ищете «машина», вы с большей вероятностью кликнете на объявление о машине, чем на рекламу того, что вы искали неделю назад, не так ли? <...> Так почему же за вами следят? <...> В Google ваши поиски отслеживают, извлекают и упаковывают в профиль – чтобы рекламодатели могли достать вас через огромные рекламные сети Google, встроенные в миллионы сайтов и приложений. Вот почему, стоит вам поискать что-то в Google, вы рискуете увидеть эту рекламу у себя везде: навязчивые, раздражающие, неистребимые баннерные объявления <...> К сожалению, сейчас Google развертывает скрытые трекеры на 76% веб-сайтов, чтобы получать информацию о вашем поведении в интернете, а у Facebook есть скрытые трекеры примерно на 25% веб-сайтов – согласно отчету [в проекте Принстонского университета] Princeton Web Transparency & Accountability Project. Вполне вероятно, что Google и/или Facebook следят за вами на большинстве посещаемых вами сайтов». Дальше Вайнберг рассказывает страшилки, как могут быть использованы эти данные. От передачи «компаниям, о которых вы даже не слышали» до влияния на выборах.