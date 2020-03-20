Продажи систем хранения данных в России выросли на 21%

Продажи СХД в России в прошлом году составили почти $509 млн, посчитала компания IDC. Это на 20,8% больше, чем в 2018 г., говорится в ее отчете. В IV квартале 2019 г. лидером рынка СХД стала Huawei (ее доля в денежном выражении составила 26,2%). За ней следуют Yadro, входящая в «ИКС-холдинг» Антона Черепенникова (22,2%), HPE (12,2%) и Dell Technologies (11,7%). По данным IDC, на 2-м месте Yadro и по итогам всего года (20% рынка в деньгах). Годом ранее компания занимала лишь 6-е место (8,1%).