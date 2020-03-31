«Почта России» запустила сервис для малого и среднего бизнеса

Раньше нужно было оформлять договор в бумажном виде и согласовывать его, в том числе со службой экономической безопасности, поэтому подключение партнеров к логистическим сервисам занимало недели, объясняет представитель компании, сейчас достаточно оформить договор в электронном виде и пополнить счет, а ждать результатов проверки не нужно. «Почта России», кроме того, дала возможность интеграции сервиса по API, благодаря которой опцию доставки и калькулятор ее стоимости компании малого и среднего бизнеса (например, интернет-ритейлеры) могут разместить у себя на сайте.