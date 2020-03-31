«Почта России» запустила сервис для малого и среднего бизнеса
«Почта России» упростила процедуру подключения к электронному сервису отправки товаров для малого и среднего бизнеса. Теперь такие компании смогут заключить электронный договор-оферту, который будет обладать такой же юридической силой, что и бумажный, и пользоваться логистическими услугами, рассказал представитель «Почты России».
Упрощенная процедура заключения договора в цифровом виде позволит интернет-магазинам снизить временные затраты и быстро перейти к массовой отправке посылок покупателям, адаптируясь к новым реалиям рынка, объясняет представитель «Почты России». С января сервис работал в пилотном режиме, за это время к нему успели подключиться около 500 компаний.
В сложившейся ситуации стало особенно актуально запустить такой сервис как можно быстрее, чтобы поддержать партнеров из малого и среднего бизнеса, считает гендиректор АО «Почта России» Максим Акимов.
Раньше нужно было оформлять договор в бумажном виде и согласовывать его, в том числе со службой экономической безопасности, поэтому подключение партнеров к логистическим сервисам занимало недели, объясняет представитель компании, сейчас достаточно оформить договор в электронном виде и пополнить счет, а ждать результатов проверки не нужно. «Почта России», кроме того, дала возможность интеграции сервиса по API, благодаря которой опцию доставки и калькулятор ее стоимости компании малого и среднего бизнеса (например, интернет-ритейлеры) могут разместить у себя на сайте.