Доходы российских провайдеров растут за счет роста цен

Доходы российских провайдеров растут за счет роста ценИ переключения абонентов на более скоростные тарифы
В 2019 г. количество пользователей домашнего проводного интернета в России по сравнению с 2018 г. увеличилось всего на 1% до 33,4 млн. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». По оценке аналитиков, проникновение услуги по домохозяйствам приблизилось к 60%. В деньгах рынок вырос на 4,4% до 143,3 млрд руб.
Средний ежемесячный счет на абонента (ARPU) стал больше на 9 руб. до 359 руб., также сообщает «ТМТ консалтинг». Аналитик компании Ирина Якименко связывает этот рост с перетоком абонентов на более скоростные, а значит, более высокие тарифы. Говорит Якименко и о росте цен на интернет. Операторы корректируют тарифы, в том числе архивные, учитывая повышение НДС, а также вызывающие дополнительные расходы регуляторные требования – такие, например, как закон Яровой, отмечает она.
С января 2019 г. стоимость доступа в интернет в России повысилась. Стоимость своих услуг повысили МГТС («дочка» МТС), RiNet (осенью 2019 г. о покупке этого провайдера объявил «Эр-телеком») и другие, писал ранее «Коммерсантъ». RiNet объясняла рост цен вступлением в силу ряда инициатив, требующих «многомиллионных затрат»: в том числе закона о повышении НДС с 18% до 20% и закона Яровой.
Большую часть пользователей домашнего интернета в России (71%) в 2019 г. обслуживали пять интернет-провайдеров, говорится в отчете «ТМТ консалтинга». Лидером по абсолютному приросту базы подписчиков в прошлом году аналитики называют МТС: количество интернет-пользователей оператора увеличилось на 235 000 (на 7,2%). База пользователей домашнего интернета МТС росла как в Москве, так и в регионах.
«Вымпелком» по итогам года стал лидером по относительному приросту абонентской базы. Число пользователей широкополосного доступа в интернет компании выросло за 2019 г. на 9% (почти на 217 000 абонентов).
«Ростелеком» нарастил базу на 139 000 абонентов (или на 1,2%). Оператор также стал самым заметным участником рынка слияний и поглощений: он купил более 10 интернет-провайдеров, среди которых «Альянс телеком», «Прометей» и «Сумма телеком», говорится в отчете.
«Ведомости» направили запросы в МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком» и «Эр-телеком».