Доходы российских провайдеров растут за счет роста цен

Средний ежемесячный счет на абонента (ARPU) стал больше на 9 руб. до 359 руб., также сообщает «ТМТ консалтинг». Аналитик компании Ирина Якименко связывает этот рост с перетоком абонентов на более скоростные, а значит, более высокие тарифы. Говорит Якименко и о росте цен на интернет. Операторы корректируют тарифы, в том числе архивные, учитывая повышение НДС, а также вызывающие дополнительные расходы регуляторные требования – такие, например, как закон Яровой, отмечает она.