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Доходы российских провайдеров растут за счет роста цен

И переключения абонентов на более скоростные тарифы
Ангелина Кречетова
По оценке аналитиков, проникновение домашнего интернета приблизилось к 60% /Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

В 2019 г. количество пользователей домашнего проводного интернета в России по сравнению с 2018 г. увеличилось всего на 1% до 33,4 млн. Это следует из отчета «ТМТ консалтинга». По оценке аналитиков, проникновение услуги по домохозяйствам приблизилось к 60%. В деньгах рынок вырос на 4,4% до 143,3 млрд руб.

Средний ежемесячный счет на абонента (ARPU) стал больше на 9 руб. до 359 руб., также сообщает «ТМТ консалтинг». Аналитик компании Ирина Якименко связывает этот рост с перетоком абонентов на более скоростные, а значит, более высокие тарифы. Говорит Якименко и о росте цен на интернет. Операторы корректируют тарифы, в том числе архивные, учитывая повышение НДС, а также вызывающие дополнительные расходы регуляторные требования – такие, например, как закон Яровой, отмечает она.

С января 2019 г. стоимость доступа в интернет в России повысилась. Стоимость своих услуг повысили МГТС («дочка» МТС), RiNet (осенью 2019 г. о покупке этого провайдера объявил «Эр-телеком») и другие, писал ранее «Коммерсантъ». RiNet объясняла рост цен вступлением в силу ряда инициатив, требующих «многомиллионных затрат»: в том числе закона о повышении НДС с 18% до 20% и закона Яровой.

Большую часть пользователей домашнего интернета в России (71%) в 2019 г. обслуживали пять интернет-провайдеров, говорится в отчете «ТМТ консалтинга». Лидером по абсолютному приросту базы подписчиков в прошлом году аналитики называют МТС: количество интернет-пользователей оператора увеличилось на 235 000 (на 7,2%). База пользователей домашнего интернета МТС росла как в Москве, так и в регионах.

«Вымпелком» по итогам года стал лидером по относительному приросту абонентской базы. Число пользователей широкополосного доступа в интернет компании выросло за 2019 г. на 9% (почти на 217 000 абонентов).

«Ростелеком» нарастил базу на 139 000 абонентов (или на 1,2%). Оператор также стал самым заметным участником рынка слияний и поглощений: он купил более 10 интернет-провайдеров, среди которых «Альянс телеком», «Прометей» и «Сумма телеком», говорится в отчете.

«Ведомости» направили запросы в МТС, «Вымпелком», «Мегафон», «Ростелеком» и «Эр-телеком».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных