Основатели IBS делят бизнес

Консалтинговая компания БФТ на 71% принадлежит ООО «ИБС» (еще одна «дочка» «ИБС холдинга»), а на 29% – ООО «Бюджетный процесс» (принадлежит Александру Моносову), свидетельствует СПАРК. Ее выручка в 2018 г. составила около 1,5 млрд руб., а с начала 2020 г. компания уже заключила госконтрактов более чем на 830 млн руб. Например, в конце марта БФТ такой контракт был заключен с Федеральной службой по труду и занятости – его сумма составила 500 млн руб., говорится на сайте госзакупок. По его условиям БФТ должна разработать информационно-аналитическую систему «Работа в России» для общероссийской базы вакансий. По словам Мацоцкого, эта закупка никак не повлияла на принятие решения о разделе бизнеса и в масштабах IBS это небольшой контракт. «Я всегда занимался большими сложными проектами, в том числе государственными. И дальше собираюсь», – заявил он «Ведомостям».