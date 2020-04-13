Основатели IBS делят бизнес

Основатели IBS делят бизнесСергей Мацоцкий избавится от акций IT-холдинга
Основатели IBS Анатолий Карачинский и Сергей Мацоцкий решили разделить бизнес – заявление об этом опубликовано на сайте компании. Решение было принято основателями по взаимному согласию, говорится в нем.
По данным «СПАРК-Интерфакса», Карачинскому принадлежит 75% головной компании IBS «ИБС холдинг», Мацоцкому – 25%. Эта структура, в свою очередь, владеет 100% компании «ИБС ИТ услуги». В ходе сделки Мацоцкому отойдут компании БФТ и Arenadata. При этом он исключается из числа миноритариев IBS – других условий сделки ее участники не разглашают.
Почему решение разделить бизнес IBS принято именно сейчас, ни Мацоцкий, ни Карачинский не уточнили. Эпидемия коронавируса и кризис тут не при чем, утверждает Мацоцкий. Карачинский сказал, что раздел бизнеса – «в большей степени» решение Мацоцкого и что для него оно стало неожиданностью.
Консалтинговая компания БФТ на 71% принадлежит ООО «ИБС» (еще одна «дочка» «ИБС холдинга»), а на 29% – ООО «Бюджетный процесс» (принадлежит Александру Моносову), свидетельствует СПАРК. Ее выручка в 2018 г. составила около 1,5 млрд руб., а с начала 2020 г. компания уже заключила госконтрактов более чем на 830 млн руб. Например, в конце марта БФТ такой контракт был заключен с Федеральной службой по труду и занятости – его сумма составила 500 млн руб., говорится на сайте госзакупок. По его условиям БФТ должна разработать информационно-аналитическую систему «Работа в России» для общероссийской базы вакансий. По словам Мацоцкого, эта закупка никак не повлияла на принятие решения о разделе бизнеса и в масштабах IBS это небольшой контракт. «Я всегда занимался большими сложными проектами, в том числе государственными. И дальше собираюсь», – заявил он «Ведомостям».
В составе IBS остались компании IBS AppLine, IBS Platformix и IBS DataFort, которые занимаются разработкой программного обеспечения под заказ. Совокупная выручка «ИБС ИТ услуги» и всех дочерних организаций, по отчетности МСФО, в 2019 г. составила 27,9 млрд руб.
У акционеров IBS разошлись взгляды на стратегию развития компании, знает топ-менеджер одной российской IT-компании. Это не связано с кризисом, подтверждает он. Следствием трений между акционерами IBS собеседник «Ведомостей» называет смену гендиректора компании – тогда Светлану Баланову, руководившую компанией с 2012 г., на этом посту сменил Григорий Кочаров. 27 марта Баланова была назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга». Это произошло спустя три дня после того, как «Газпром-медиа» возглавил Александр Жаров, руководивший ранее Роскомнадзором.