Apple и Google запустили технологию отслеживания заболевших коронавирусом

Пользователь, получивший позитивный результат теста на коронавирус, может через такое приложение сообщить об этом властям, а затем передать им зашифрованную информацию о тех, с кем он недавно контактировал. Приложение сообщит этим людям о том, что они могли заразиться. Уполномоченные госструктуры смогут связаться с пользователем, используя контактную информацию, которую он введет в приложение. Смартфоны пользователей, у которых установлено приложение, также смогут обмениваться специальными цифровыми кодами, когда окажутся рядом.