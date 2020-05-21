Apple и Google запустили технологию отслеживания заболевших коронавирусом

Apple и Google запустили технологию отслеживания заболевших коронавирусомДоступ к ней получили власти 22 стран
Компании Apple и Google объявили о запуске технологии, позволяющей правительствам стран мира следить за распространением коронавируса. Об этом сообщили пресс-службы обеих компаний.
О работе над технологией отслеживания зараженных с помощью Bluetooth Apple и Google объявили в апреле. В результате они разработали технологию, предназначенyю для создания приложений, уведомляющих пользователей о том, что они контактировали с зараженными COVID-19.
Пользователь, получивший позитивный результат теста на коронавирус, может через такое приложение сообщить об этом властям, а затем передать им зашифрованную информацию о тех, с кем он недавно контактировал. Приложение сообщит этим людям о том, что они могли заразиться. Уполномоченные госструктуры смогут связаться с пользователем, используя контактную информацию, которую он введет в приложение. Смартфоны пользователей, у которых установлено приложение, также смогут обмениваться специальными цифровыми кодами, когда окажутся рядом.
Компании обещают, что приложения, созданные на основе их технологии, не смогут использовать данные GPS, позволяющие точно определять местоположение владельца смартфона, пишет CNBC. Они также ограничат государственные органы в сборе данных и запретят их использовать для рекламы или иных целей.
Использовать решение Apple и Google уже начали власти американских штатов — Северной Дакоты, Алабамы и Южной Каролины. В этих штатах соответствующие программы были созданы разработчиками мобильных приложений для врачей и организаций, работающих в сфере здравоохранения. Доступ к разработке получили всего 22 страны.
Для эффективной работы приложений необходимо, чтобы ими начали пользоваться много людей, отмечает Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на экспертов в сфере здравоохранения. Технология может помочь медикам отслеживать контакты между незнакомцами. Газета подчеркивает, что именно такие взаимодействия часто остаются незамеченными, поскольку человек о них просто не помнит.
«Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минздрава.