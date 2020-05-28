Обновленный MacBook Pro продается в России лучше предыдущих моделей

Обновленный ноутбук MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов, который Apple представила в начале мая, продается в России лучше аналогичных моделей 2019 г. Об этом рассказал сотрудник компании – партнера нескольких производителей электроники и подтвердили опрошенные «Ведомостями» представители электронных ритейлеров. В «М.видео-Эльдорадо» продажи новых MacBook Pro начались 19 мая, говорит представитель группы Валерия Андреева. В первую неделю число заказов примерно в 3 раза превысило спрос на 13-дюймовые компьютеры Apple, представленные в совокупности в течение 2019 г. утверждает она.