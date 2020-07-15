Силовики подключились к расследованию картельных сговоров при госзакупках ИТ

Силовики подключились к расследованию картельных сговоров при госзакупках ИТВ офисах их участников прошли обыски, против ИТ-менеджера «Почты России» возбуждено уголовное дело
Сегодня утром стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Емельченкова, заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. Информацию об этом подтвердил представитель «Почты России», сообщив, что «компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося». В компании подробности дела раскрывать не стали.
Главное управление СКР по Москве возбудило уголовное дело в отношении замгендиректора «Почты России» Сергея Емельченкова по ст. 286 ч. 3 УК (злоупотребление полномочиями), сообщил «Ведомостям» представитель Чертановского суда. Следствие ходатайствовало об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста, добавил он. Это ходатайство было удовлетворено.
По данным «РИА Новости», Емельченков не признает вину в превышении должностных полномочий.
Интернет-ресурс TAdviser утверждал, что вместе с Емельченковым был задержан президент «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин, а в офисах поставщиков ИТ-решений для «Почты России» ‒ Merlion, «Инфосистемы джет», «Ай-теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн» ‒ прошли обыски.
Представитель «Софтлайна» опроверг проведение следственных мероприятий, представитель «Инфосистем джет» заявил о незнании предмета обысков, представители НКК и входящей в нее компании «Аквариус», а также других упомянутых компаний не ответили на запрос «Ведомостей».
По словам источника, близкого к правоохранительным органам, дело расследуется в отношении только Емельченкова. Обыски и задержания в ряде IT-компаний хоть и связаны с ним, но ходатайство о мере пресечения по делу подано лишь в отношении менеджера «Почты России», утверждает собеседник «Ведомостей».
Превышение должностных полномочий представляет собой совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, объясняет партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Сергей Кириллов. Вменяемый Емельченкову пункт статьи Уголовного кодекса предусматривает наличие такого квалифицирующего признака, как причинение тяжких последствий, говорит он. Такая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, рассказывает юрист.
У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые Следственный комитет России (СКР) получил самостоятельно, сообщил «Ведомостям» представитель службы. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России». Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства», ‒ заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.
ФАС занималась другим картельным сговором, в котором также фигурировали компании «Аквариус» и «Техносерв», сообщил ее представитель. «Мы занимались картелем этих компаний с 2016 г., вынесены решения о сговоре на торгах по поставке компьютерной техники для нужд Центральной избирательной комиссии, Росстата, «Норильского никеля» и ряда государственных заказчиков города Москвы и Московской области», ‒ говорит он. Сумма штрафов для компаний по антимонопольным делам превысила 200 млн руб., утверждает представитель ФАС.
«Теперь возбуждено уголовное дело и задержаны подозреваемые. Это логичный конец картельного соглашения. Надеюсь, что справедливость восторжествует и организаторы этого картеля получат заслуженное», ‒ сказал РБК Тенишев.
«Аквариус» неоднократно принимал участие в тендерах. Например, в 2017 г. ФАС заподозрила компании «Т-платформы» и «Аквариус» в сговоре при поставке суперкомпьютеров в Курчатовский институт и возбудила против них дело, писали «Ведомости» ранее. Тогда, по утверждению ФАС, по результатам торгов цена суперкомпьютеров снизилась на 0,5%.
Сергей Емельченков работает заместителем генерального директора «Почты России» с 2013 г. Он входит в ее правление и совет директоров АО «Оператор информационной системы». На своей должности он отвечал за проведение цифровизации «Почты», которая началась в 2019 г. По его словам, до 2024 г. компания планировала инвестировать в развитие новых технологичных продуктовых решений 47 млрд руб.