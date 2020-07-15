Силовики подключились к расследованию картельных сговоров при госзакупках ИТ

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не было претензий к «Почте России» как к госзаказчику, подозрения к Емельченкову связаны с данными, которые Следственный комитет России (СКР) получил самостоятельно, сообщил «Ведомостям» представитель службы. «ФАС не рассматривала дел, связанных с закупкой компьютерной техники «Почтой России». Эти нарушения выявлены следствием, и если они будут нам направлены, нам еще предстоит дать им оценку с точки зрения антимонопольного законодательства», ‒ заявил начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.