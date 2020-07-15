Суд отправил под домашний арест ИТ-директора «Почты России» Емельченкова
Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Емельченкова задержали 14 июля. Его адвокаты в ходе судебного заседания сообщили, что в материалах дела указан причиненный ущерб «Почте России» в размере более 67 млн руб. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев рассказывал «Ведомостям», что уголовное дело в связано с картельным сговором.
«Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда»,- рассказал адвокат. Что это за договор он не уточнил, однако, по словам защиты, за его неисполнение с компанией «Сервионика» якобы набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб., и «Почте России» причинен ущерб 67 млн руб. Подписанное допсоглашение в суде не оспаривалось, сказал он.