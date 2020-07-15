Суд отправил под домашний арест ИТ-директора «Почты России» Емельченкова

«Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда»,- рассказал адвокат. Что это за договор он не уточнил, однако, по словам защиты, за его неисполнение с компанией «Сервионика» якобы набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб., и «Почте России» причинен ущерб 67 млн руб. Подписанное допсоглашение в суде не оспаривалось, сказал он.