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Суд отправил под домашний арест ИТ-директора «Почты России» Емельченкова

Ведомости

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест замгендиректора «Почты России» по информационным технологиям Сергея Емельченкова, обвиняемого в превышении должностных полномочий, пишет «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Емельченкова задержали 14 июля. Его адвокаты в ходе судебного заседания сообщили, что в материалах дела указан причиненный ущерб «Почте России» в размере более 67 млн руб. Начальник управления по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Тенишев рассказывал «Ведомостям», что уголовное дело в связано с картельным сговором.

«Емельченков подписал дополнительное соглашение к договору без согласования с Минкомсвязи, что, по версии следствия, повлекло причинение имущественного вреда»,- рассказал адвокат. Что это за договор он не уточнил, однако, по словам защиты, за его неисполнение с компанией «Сервионика» якобы набежали штрафные санкции на 350 млн руб., потом они якобы были уменьшены до 37 млн руб., и «Почте России» причинен ущерб 67 млн руб. Подписанное допсоглашение в суде не оспаривалось, сказал он.

Ранее по теме: В ФАС раскрыли суть претензий к связанному с «Почтой России» картелю

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных